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दादागिरी:गिरफ्तार होने के बाद वापस की युवक से मारपीट

कोटा2 घंटे पहले
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रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसलें इस कदर बुलंद है कि बदमाश ने गिरफ्तार होने के बाद जिसे पहले पीटा था, उसी युवक को वापस पीटा और अब जान से मारने की धमकी दी हैं। युवक इस धमकी से घबरा गया है और उसने अब पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

रेलवे थाना क्षेत्र के सोगरिया निवासी फरियादी रिंकू उर्फ राजेश ने बताया कि 13 दिसंबर को पांच-छह आरोपियों ने उसके भाई मनोज से मारपीट कर उसे घायल कर दिया था और उसका मोबाइल तोड़ दिया था। जिसके बाद रिंकू व मनोज ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया।

अब बदमाश वापस छूट चुके है और बदमाशों ने वापस मनोज से मारपीट की है। बदमाश धमका रहे है बदमाश अब दोनों भाईयों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित भाईयों ने अब वापस रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

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