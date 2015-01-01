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नमांकन:स्पेशल राउंड में आरटीयू की 100 सीटाें पर दाखिला

कोटाएक घंटा पहले
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आरटीयू की ओर से बीटेक फर्स्ट ईयर में इंटरनल स्लाइडिंग के बाद बची हुई सीट्स के लिए गुरुवार सुबह कैंपस में स्पेशल राउंड हुआ। यहां अलग-अलग ब्रांच की खाली सीटाें पर मेरिट के अनुसार स्टूडेंट्स काे ऑन द स्पाॅट एडमिशन मिला। रजिस्ट्रेशन प्राेसेस पूरी करने वाले स्टूडेंट्स काे कक्षा 12 की मेरिट के आधार पर बीटेक फर्स्ट ईयर दाखिला मिला। काउंसलिंग रामानुजन भवन में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक हुई। इसमें साेशल डिस्टेसिंग के सारे इंतजाम किए गए थे। करीब 100 से अधिक स्टूडेंट्स का अलग-अलग ब्रांच में एडमिशन हुआ।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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