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रेलवे:11 दिन बाद दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू

कोटाएक घंटा पहले
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  • स्वर्ण मंदिर मेल, डीलक्स ट्रेन पुराने रूट से चलीं

सरकार व गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच वार्ता में सहमति होने के बाद आंदोलनकारियों के ट्रैक से हटने के 3 घंटे बाद दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अमृतसर-मुंबई, स्वर्ण मंदिर मेल को प्रॉपर रूट से चलाया गया। अब सभी गाड़ियां इसी रूट से चलेंगी। पूरी तरह यातायात सामान्य होने में एक-दो दिन लग सकते हैं।

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पिछले 11 दिन से अवरुद्ध था। इसके कारण अब तक 26 ट्रेनें रद्द की गई थी। 25 से 28 ट्रेन रोजाना परिवर्तित रूट से चलाई जा रही थी। अब सभी ट्रेनें प्रॉपर रूट से चलेंगी। आंदोलनकारियों के ट्रैक से हटने के बाद रेलवे की ओर से ट्रैक की फिटिंग को चेक किया गया। जिन स्थानों से पेंड्रोल क्लिप निकले थे उनको लगाया गया।

सिग्नल विभाग व पीआरडी विभाग ने अपने उपकरणों को चेक किया व सिस्टम को देखा। इसके बाद सेक्शन के पीडब्ल्यूआई ने ट्रैक सेफ होने का सर्टिफिकेट दिया। सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल ने बताया कि सुबह 11:10 पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाउन लाइन पर इंजन चला कर देखा गया।

इसी तरह अप लाइन पर 11:40 पर खाली इंजन चला कर देखा गया। ट्रैक सेफ का सर्टिफिकेट मिलने के बाद माल गाड़ियों का संचालन सबसे पहले शुरू किया गया। अमृतसर से मुंबई जाने वाली स्वर्ण मंदिर मेल सबसे पहले सवारी गाड़ी के रूप में पास हुई। उन्होंने बताया कि हजरत निजामुद्दीन-पुणे एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-अहमदाबाद एक्सप्रेस, बांद्रा-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी प्रॉपर रूप से चलेगी।
ट्रेन के इंजन को दौड़ाकर ट्रैक चेक किया
दिल्ली मुंबई रेल मार्ग आंदोलनकारियों के हटने के बाद ट्रैक सेफ का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप व डाउन लाइन पर सबसे पहले इंजन को दौड़ाकर देखा गया। रेलवे के नियम के अनुसार खाली इंजन दौड़ा कर यह देखा जाता है कि ट्रैक में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद माल गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी कर चलाया जाता है। सतर्कता आदेश में ड्राइवर को निर्देश दिए जाते हैं कि निर्धारित गति से अधिक गति पर ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाए।

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