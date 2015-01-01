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आनंदम विषय:सभी काॅलेज स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे समाजसेवा से, इसी सत्र से होगा शुरू

कोटा4 घंटे पहले
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काेविड-19 के इस दाैर में उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य आनंदम विषय शुरू हाेगा। काॅलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से कॉलेजों में आनंदम कोर्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्टूडेंट्स के लिए यह विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में हाेगा। इस सत्र में यह केवल यूजी फर्स्ट ईयर एवं पीजी प्रीवियस कक्षाओं के लिए लागू होगा।

अगले सेशन 2021-22 से यह अगली कक्षा में उत्तराेत्तर लागू हाेता रहेगा। यह विषय स्टूडेंट्स को समाजसेवा के प्रति जागृत करेगा। इसके तहत स्टूडेंट्स को रोज सामाजिक कार्य करने होंगे और उसका रिकॉर्ड रखना होगा। इस विषय को लेकर स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे सवालों को लेकर कॉलेज आयुक्तालय ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें स्टूडेंट्स की शंकाओं का समाधान किया है। आयुक्तालय की ओर से स्टूडेंट्स के लिए जारी किए सवाल-जवाब पढ़िए सिर्फ भास्कर में ...

दैनिक भास्कर बता रहा है आनंदम विषय के बारे वाे सब कुछ, जो कॉलेज स्टूडेंट्स को जानना आवश्यक है

सवाल: आनंदम क्या है? जवाब: आनंदम एक आवश्यक विषय है। जो हर स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है सवाल: क्या यह सभी कक्षा के स्टूडेंट्स पर लागू है? जवाब: वर्तमान सेशन 2020-21 में आंकलन के लिए यह केवल यूजी प्रथम वर्ष, पीजी प्रीवियस स्टूडेंट्स पर लागू होगा। सवाल: अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी आनंद विषय पढ़ना होगा? जवाब: अन्य कक्षाएं जैसे द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं पीजी उत्तरार्द्ध के छात्रों को भी विषय संबंधी गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा। वाे स्टूडेंट्स जो स्वेच्छा से सामाजिक हित के कार्य में योगदान देंगे उनकी गतिविधियों के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनके कॅरियर की संभावना को मजबूत करेगा। सवाल: इस विषय का उद्देश्य क्या है? जवाब: इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याएं समझने, सुलझाने के लिए उत्साहित करना है। स्टूडेंट्स को देने, साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है। इससे स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता एवं संवेदनशीलता प्रकट करने का मौका मिलेगा। सवाल: इससे छात्रों की मदद कैसे होगी? जवाब: यह विषय पूरी तरह से खुशी साझा करने पर आधारित है। यह न केवल स्टूडेंट के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को निखारेगा। जिससे उनके कॅरियर संभावनाएं मजबूती हाेगी। सवाल:इस विषय का सिलेबस क्या है? जवाब: आनंद विषय का संपूर्ण सिलेबस स्टूडेंट द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। सवाल: इसके अधिकतम अंक क्या है? जवाब: यहा 100 नंबर का रहेगा। कॉलेज स्तर पर कोई शुल्क नहीं है। यह प्रैक्टिकल विषय है। इसके लिए यूनिवर्सिटी नियमानुसार प्रैक्टिकल शुल्क लिया जाएगा। सवाल: क्या इस विषय की लिखित परीक्षा भी होगी? जवाब: नहीं, कुल मूल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधियों और समूह प्राेजेक्ट पर आधारित होगा। सवाल: क्या विषय में प्राप्त अंक मार्कशीट में डिस्प्ले हाेंगे? जवाब: हां यह एक क्रेडिटेड विषय है। अंक एवं ग्रेड दोनों को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार मार्कशीट में डिस्प्ले किया जाएगा। सवाल: क्या विषय में प्राप्तांक ग्रेड कुल प्रतिशत को प्रभावित करेंगे? जवाब: हां इस विषय के अंक अन्य तीन विषय के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। सवाल: स्टूडेंट्स को किस तरह की गतिविधियां करनी होंगी? जवाब: इसके लिए स्टूडेंट्स को दो प्रकार की गतिविधियां करनी होगी। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां। सवाल: व्यक्तिगत से क्या मतलब है? जवाब: इसका मतलब स्टूडेंट द्वारा रोज किसी समाज हित जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। सवाल: व्यक्तिगत आैर सामूहिक गतिविधि कैसे दर्ज की जाएगी? जवाब: प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक दैनिक डायरी रखनी होगी, जिसमें वह अपने द्वारा किए गए दैनिक अच्छे कार्य को रिपोर्ट करेगा तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा करवाना होगा। वहीं समूह गतिविधि का मतलब 8 से 10 स्टूडेंट्स द्वारा समाज विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना है। सवाल: एक साथ समूह को कितने प्रोजेक्ट पूरी करने होंगे? जवाब: सेमेस्टर योजना में स्टूडेंट्स को प्रति सेमेस्टर एक समूह सामुदायिक सेवा प्रोजेक्ट पूरी करनी होगी तथा वार्षिक योजना में स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष एक परियोजना पूरी करनी होगी। सवाल: आनंदम दिवस क्या है? जवाब: आनंदम वह दिन है जो हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्र अपने समूह परियोजनाओं को प्रगति पोस्टर के माध्यम से डिस्प्ले करेंगे । सवाल: आनंदम गतिविधियों के मूल्यांकन का क्या मापदंड होगा? जवाब: व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन सेमेस्टर प्रणाली में एक परियोजना प्रति सेमेस्टर तथा वार्षिक प्रणाली में एक परियोजना पर आधारित होगा। प्रति सेमेस्टर 1 परियोजना 50 अंक तथा वार्षिक प्रोजेक्ट में 100 अंक का होगा।

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