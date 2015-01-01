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काेटा विवि:30 तक घाेषित हाेंगे सभी रिजल्ट, बाेम मीटिंग में 162.76 कराेड़ रुपए के प्रस्ताव

कोटाएक घंटा पहले
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काेटा यूनिवर्सिटी की बाेम की मीटिंग काेविड-19 के चलते पहली बार ऑनलाइन माेड पर यूनिवर्सिटी वीसी प्राे. नीलिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई। पिछली मीटिंग के कार्यवाही विवरण का अनुमाेदन के साथ विभिन्न विषयाें पर बाेम सदस्याें द्वारा निर्णय लिए गए।

स्टूडेंट्स के हिताें काे लेकर 30 नवंबर तक यूनिवर्सिटी की सभी कक्षाओं के रिजल्ट घाेषित कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डाॅ. आरके उपाध्याय ने बताया कि मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 162.76 कराेड़ के प्रस्तावाें काे मीटिंग में पारित किया। रूसा के तहत 20 कराेड़ के राशि के संबंध में हाेने वाले कार्याें काे लेकर पहली मीटिंग के विवरण का भी इसमें अनुमाेदन किया। यूनिवर्सिटी में स्वच्छ जल के लिए 13 करोड़ के प्रावधान का निर्णय लिया।

इंदिरा प्रियदर्शिनी गर्ल्स हाॅस्टल का लोकार्पण 27 को
बामनवास विधायक इंदिरा मीना के सुझाव पर विवि में निर्माणाधीन गर्ल्स हाॅस्टल का नामकरण प्रियदर्शिनी इंदिरा कन्या छात्रावास किया । रजिस्ट्रार डाॅ. उपाध्याय ने बताया कि इसका लोकार्पण 27 काे राज्यपाल कलराज मिश्र, मंत्री शांति धारीवाल और भंवर सिंह भाटी करेंंगे।

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