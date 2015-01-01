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जोसा काउंसलिंग:अंतिम राउंड का सीट आवंटन जारी

कोटाएक घंटा पहले
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जोसा की ओर से जारी काउंसलिंग के छठे एवं अंतिम राउंड का सीट आवंटन शनिवार को जारी किया गया। इसमें जिन स्टूडेंट्स काे को छठे राउंड सीट आवंटन में पहली बार सीट आवंटित हुई है। उन्हें 8 नवंबर शाम 5 बजे तक सीट असेप्टेंस फीस जमा कर एवं आवश्यक डाॅक्यूमेंट्स को अपलोड कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जोसा काउंसलिंग के छठे राउंड में स्टूडेंट्स काे आवंटित आईआईटी, एनआईटी में फाइनल एडमिशन के लिए अलग-अलग तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें आईआईटी की सीटों का आवंटन हुआ है, उन्हें आवंटित आईआईटी की वेबसाइट पर शेष काॅलेज फीस एवं आवश्यक डाॅक्यूमेंट्स की जानकारी लेकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।

प्रत्येक आईआईटी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तिथियां अलग-अलग हो सकती हैं। इसके विपरीत जिन स्टूडेंटस को एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई का आवंटन हुआ है। उन्हें सबसे पहले 9 से 13 नवंबर के बीच आंशिक प्रवेश फीस जमा करानी अनिवार्य है।

अन्यथा उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। यह आंशिक प्रवेश फीस सामान्य, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 40 हजार रुपए एवं एससी-एसटी के लिए 20 हजार रुपए रखी है। स्टूडेंट्स काे 9 से 13 नवंबर के बीच किसी भी आवंटित काॅलेज में फिजिकल रिपोर्ट करने की जरूरत नही हैं।

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