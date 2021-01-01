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भारतीय सेना:सेना भर्ती रैली, 28 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन

कोटा5 घंटे पहले
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सैनिक डीफार्मा पद के लिए सेना भर्ती रैली के लिए अजमेर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा और राजसंमद जिले के पात्र अभ्यार्थियों का पंजीकरण 28 फरवरी तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकेगा।

सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल जॉयस के जोसफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैनिक डीफार्मा पद की भर्ती रैली 8 से 30 मार्च के बीच होगी। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती की अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर 29 जनवरी को डाली जा चुकी है। सेना भर्ती रैली का पंजीकरण 28 फरवरी तक होगा। उन्होंने अभ्यार्थियों से आह्वान किया है कि रैली अधिसूचना को ध्यान में रखकर ही पंजीकरण करें।

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