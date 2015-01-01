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दाे गुड न्यूज:उदयपुर के बायोपार्क से कोटा लाया जाएगा बब्बर शेर, चिड़ियाघर में पहली बार वुल्फ ने दिया शावकाें काे जन्म

काेटा10 मिनट पहले
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  • 2014 में बब्बर शेर रतन सिंह की माैत के बाद अब सुनाई देगी अली की दहाड़

काेटा में वन्यजीवाें काे लेकर दाे बड़ी खुशखबरी है। यहां उदयपुर से 10 साल का हाइब्रीड बब्बर शेर अली काे लाया जाएगा। सीजेडए की ओर से परमिशन मिलने के बाद जल्द ही इसे अभेड़ा में बनने वाले बायाेलाॅजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा।

विभाग की ओर से एक्सचेंज प्राेग्राम के तहत काेटा वन्यजीव विभाग काे इसकी परमिशन मिल चुकी है। वहीं, चिड़ियाघर में पहली बार वुल्फ ने भी शावकाें काे जन्म दिया है। सर्वाइव काे लेकर विजिटर्स से इन्हें दूर बनाए रखा है।

यहां के बब्बर शेराें ने दूसरे चिड़ियाघर भी किए थे आबाद : काेटा चिड़ियाघर में एक जमाने में बब्बर शेर से आबाद था। यहां से रीना बब्बर शेर जयपुर आर गाैरी बब्बर शेरनी काे 2016 में जाेधपुर भिजवा दिया। जबकि बब्बर शेर साेनू की यहां 2008 में माैत हाे चुकी है। 2013 में पद्मिनी और 2014 में उम्रदराज रत्नसिंह बब्बर शेर की भी यहां माैत हाे गई थी।

सीजेडए की ओर से उदयपुर से मेल बब्बर शेर की परमिशन मिल चुकी है। पार्क में पिंजरे में कार्य पूरा हाेने के बाद जल्द ही सुविधानुसार इसे लाया जाएगा। वहीं चिड़ियाघर में खुशी की बात है कि वुल्फ ने शावकाें काे जन्म दिया है। इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
-डाॅ. एएन गुप्ता, डीसीएफ वन्यजीव

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