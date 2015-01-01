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  • Bhimganjmandi Mahavir Nagar, Vigyan Nagar And Dadabari New Hotspots; 582 Patients Have Met These Areas In Just 4 Days

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175 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 4 की मौत:भीमगंजमंडी-महावीर नगर, विज्ञान नगर और दादाबाड़ी नए हाॅटस्पाॅट; सिर्फ 4 दिन में इन इलाकों से मिले हैं 582 पेशेंट

कोटाएक घंटा पहले
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  • पांचवीं बार पॉजिटिव आए विधायक मदन दिलावर
  • लापरवाही से शाॅपिंग करते हुए शहरवासी बन रहे हैं काेराेना स्प्रेडर

काेटा में शुक्रवार काे भी 175 नए काेराेना मरीज सामने आए। जिले में कुल मरीजाें की संख्या 13146 पहुंच गई है। शुक्रवार काे भी काेविड हाॅस्पिटल में 4 मरीजाें की माैत हुई है, इनमें 3 काेटा के रहने वाले हैं, जबकि एक 66 साल की महिला झालावाड़ के डग की निवासी थी।

मेडिकल काॅलेज के सूत्राें ने बताया कि रामगंजमंडी निवासी 55 साल की महिला, लाडपुरा की 60 साल की महिला और छावनी के 48 साल के पुरुष की माैत हुई है। हालांकि सरकारी रिपाेर्ट में आज भी सिर्फ एक ही माैत दिखाई गई है।

भास्कर ने काेविड केस बढ़ने के बाद से अब तक के आंकड़े खंगाले ताे पता चला कि विज्ञान नगर, दादाबाड़ी, भीमगंजमंडी और महावीर नगर में हालात विकट हैं। यहां राेजाना की जा रही सैंपलिंग में पाॅजिटिविटी रेट 50 प्रतिशत तक आ रही है, जाे पूरे सिस्टम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

भीमगंजमंडी क्षेत्र में 18 नवंबर को 68 सैंपल में से 55 मरीज पॉजिटिव मिले थे। यानी इस दिन यहां का पॉजिटिविटी रेट 80.88 प्रतिशत रहा। वहीं परकाेटा क्षेत्र और छावनी जैसे पुराने हाॅटस्पाॅट में हालात नियंत्रण में है। विशेषज्ञाें के मुताबिक यहां पूर्व में बड़ी संख्या में लाेग संक्रमित हाे चुके, ऐसे में ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी।

20 जनवरी तक धारा 144 लागू, सामूहिक आयोजन और पार्क बंद रहेंगे

कलेक्टर उज्ज्वल राठाैड़ ने जिले में 20 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाॅस्पिटल और परीक्षाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हाे सकेंगे। सार्वजनिक स्थल पर मास्क व डिस्टेंसिंग अनिवार्य।
  • अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हाे सकेंगे। उन्हें भी कोरोना गाइडलान का पालन करना हाेगा।
  • सार्वजनिक समाराेह के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी।
  • सार्वजनिक स्थानाें पर भी 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी हाेगी। दुकानाें पर नाे मास्क नाे सर्विस का नियम लागू करना हाेगा।

शादियाें की सूचना जरूरी
एसडीओ काे सूचना देनी हाेगी।
मेहमानाें की संख्या 100 से अधिक नहीं हाेगी।
साेशल डिस्टेंसिंग रखनी हाेगी।
मास्क लगाना अनिवार्य हाेगा।
हैंडवाश और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी हाेगी।
रेलिंग व हैंडल आदि काे बार-बार सेनेटाइज करना हाेगा।

हाॅटस्पाॅट बने चाराें इलाकाें में ही नगर निगम चुनाव के दौरान गाइडलाइन का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ

डाॅ. बीएस तंवर, सीएमएचओ
महावीर नगर, दादाबाड़ी, विज्ञान नगर और भीमगंजमंडी में केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये ऐसे इलाके हैं, जहां घनी आबादी है। एक और चीज मैंने यह महसूस की कि चुनावी गतिविधियाें के दाैरान इन्हीं इलाकाें में सबसे ज्यादा काेविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। लाेगाें की भीड़ इकट्ठी हाेती थी और चुनावी कैंपेन किया करते थे। लाेगाें काे यह लगने लगा कि काेविड पूरी तरह खत्म हाे गया, लेकिन ऐसा नहीं था।

कोविड की दूसरी लहर की ओर बढ़ रहा काेटा

काेटा काेराेना की दूसरी लहर (सेकंड वेव) की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी मौजूदा स्थिति को सेकंड वेव नहीं माना जा रहा। इस बारे में सीएमएचओ डॉ. बीएस तंवर का कहना है कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा स्प्रेड जैसी स्थिति पर सरकार ही तय करती है कि सेकंड वेव है या नहीं, यह हमारा विषय नहीं है। डॉ. तंवर ने चेतावनी देते ही कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, हम बार-बार कह रहे हैं कि आने वाले दिनाें में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं।

क्योंकि तापमान कम होने के साथ ही वायरस का फैलाव ज्यादा होता है। दिल्ली समेत कई शहरों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। वहीं, प्रिंसिपल डॉ. विजय सरदाना ने कहा कि दोबारा केस बढ़े हैं, लेकिन यह अधिकृत तौर पर सेकंड वेव कही जाएगी या नहीं, इसकी अधिकृत घोषणा सरकार के स्तर पर की जा सकती है।

2 महीने का रिकॉर्ड टूटा; एक ही दिन में एडमिट हुए 39 मरीज
नए अस्पताल में शुक्रवार काे एक ही दिन में 39 नए मरीज एडमिट किए गए हैं, यह बीते करीब दाे माह में एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। इस स्थिति के मद्देनजर चिकित्सक यह अनुमान लगा चुके हैं कि दिसंबर और जनवरी माह कितना घातक साबित हाेने वाला है।

अधीक्षक डाॅ. सीएस सुशील ने बताया कि गुरुवार शाम तक हमारे यहां 226 मरीज एडमिट थे, इसके बाद शुक्रवार काे 11 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। शुक्रवार शाम तक 254 मरीज भर्ती थे, ऐसे में एक ही दिन में 39 नए मरीज एडमिट हुए हैं। दिनाेंदिन संख्या बढ़ रही है, उसी लिहाज से हमारी तैयारी भी चल रही है। अस्पताल के सभी जनरल वार्डाें में ऑक्सीजन प्वाइंट लग गए हैं।

कोरोना से लड़ने में मददगार हैं ये चार विटामिन, एक्सपर्ट बता रहे हैं इनसे होने वाले फायदे

विटामिन बी-6 : यह रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाने और याददाशत को दुरुस्त रखने में सहायक होता है। यह एनीमिया के खतरे को भी कम करने में सहायक होता है। हमें इतनी जरूरत : महिलाओं को रोज 1.2 मिलीग्राम विटामिन बी-6 की आवश्यकता होती है। वहीं, पुरुषों को रोज 1.4 मिलीग्राम विटामिन बी-6 की आवश्यकता होती है।

विटामिन सी
यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए विटामिन सी से युक्त चीजों का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से लड़ाई में विटामिन सी काफी मददगार है।
हमें इतनी जरूरत : स्वस्थ व्यक्ति को रोज 65 से 90 मिलीग्राम विटामिन-सी की आवश्यकता होती है। सर्दी- जुकाम के मरीजों को 6 से 8 ग्राम विटामिन सी की खुराक लेने से आराम मिल सकता है।
इन चीजों में मिलता है ये विटामिन : खट्टे फल, शिमला मिर्च, ब्रोकली, पालक, स्ट्रॅाबेरी।

विटामिन डी
विटामिन : कोरोना से बचाव के लिए विटामिन डी काफी मददगार साबित हो सकता है। शरीर में इसकी कमी होने पर इम्युनिटी कम हो जाती है जिससे कई बीमारियों का खतरा रहता है। मोटापा बढ़ने पर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए वजन नियंत्रित रखें।
हमें इतनी जरूरत : स्वस्थ व्यक्ति को रोज 10 से 20 माइकोग्राम विटामिन-डी की आवश्यकता होती है।
ऐसे दूर करें इसकी कमी : रोज 15 से 30 मिनट तक धूप लें। डाइट में गाय का दूध, दलिया, संतरा, पनीर शामिल करें।

विटामिन ई
यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होता है। विटामिन ई दिल से संबंधित बीमारियों और कैंसर के खतरे को कम करने में भी सहायक होता है। कोरोना से लड़ाई में विटामिन ई काफी मददगार हो सकता है।
हमें इतनी जरूरत : 14 साल से ज्यादा उम्र के लाेगों को रोज 15 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है। वहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रोज 19 मिलीग्राम विटामिन ई की खुराक की आवश्यकता होती है।
इन चीजों में मिलता है ये विटामिन : लाल शिमला मिर्च, बादाम, सूरजमुखी।

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