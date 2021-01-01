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वन्यजीव विभाग:रामगढ़ सेंचुरी एरिया में नजर आए 26 प्रजातियाें के पक्षी, मिड विंटर वाटर फाॅल पोपुलेशन एस्टीमेशन-2021कार्यक्रम

काेटाएक घंटा पहले
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वन्यजीव विभाग की ओर से चल रही मिड विंटर वाटर फाॅल पोपुलेशन एस्टीमेशन-2021 कार्यक्रम तहत रामगढ़ सेंचुरी एरिया स्थित जैत सागर झील, शंभु सागर तालाब एवं भैरूपुरा तालाब के किनारों पर प्रवासी पक्षियों की गणना की गई ।

इनमें 26 प्रजातियाें के पक्षी नजर आए हैं। पक्षियाें की गणना में ग्रे लेग गूज, लिटिल कोर्मोनन्ट, ग्रेट कोर्मोनन्ट, केटल ईग्रेट, पेंटेड स्टॉर्क, ब्लेक टेल्ड गोडविट, रफ, ग्लोजी आईबिज, स्पॉट विलड डक, रेड क्रॉसटेड पोचार्ड, पर्पल स्वंप हेन, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, कॉमन मुरहेन, रूडी सेल डक, कॉम्ब डक, काॅमन टील, एशियन ओपन बिल, लेसर विसलिंग डक, गेडवेल, लिटील ग्रीब, कोमन पोचार्ड, स्नाईप, वुड सेन्ड पाईपर, इंडियन पौंड हेरोन, ब्रॉन्ज विंगेड जसाना इत्यादि प्रजातियों के प्रवासी पक्षी नजर आए। गणना में लगभग कुल 26 प्रजाति के पक्षी की उपस्थिति देखी गई है।

जैतसागर झील पर प्रवासी पक्षियों के हिसाब से अनुकूलित वातावरण होने के कारण हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी प्रजनन व भोजन की तलाश में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहां आते है। डीसीएफ डाॅ. एएन गुप्ता ने बताया कि प्रवासी पक्षियों की गणना के दौरान रामगढ़ सेंचुरी के रेंजर के रामप्रसाद बोयत, वनरक्षक हरदयाल सिंह चूंडावत, मंजू मीणा, रामलाल गुर्जर, महावीर प्रसाद शर्मा तथा वन्य जीव बिट्ठल सनाढ्य, पृथ्वी सिंह राजावत, शैख़ जुनेद सहित अन्य पक्षी विशेषज्ञ मौजूद रहे।

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