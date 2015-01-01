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कार्रवाई:बीजेपी ने केंद्रीय स्तर के नेता को सौंपा पार्षद ओम गुंजल को मनाने का जिम्मा

कोटा26 मिनट पहले
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  • बीजेपी के स्थानीय नेताओं से वार्ता करने से गुंजल कर चुके हैं इनकार

बीजेपी के बागी ओम गुंजल का मामला पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच चुका है। उनकी मान-मनौव्वल के लिए अब तक किए गए सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि पार्टी ने केंद्रीय स्तर के एक नेता को ओम गुंजल को मनाने का जिम्मा सौंपा है।

ये मंत्री कोटा आकर मान-मनौव्वल कर सकते हैं या फिर कोविड संबंधी परिस्थितियों के चलते वर्चुअल वार्ता करके मामले का निस्तारण कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने स्थानीय स्तर पर सभी नेताओं के जरिए ओम को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे अब तक तटस्थ बने हुए हैं। वे हर नेता से एक ही सवाल कर रहे हैं कि मुझे मेरा टिकट काटने की वजह बताई जाए।

इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। एक विधायक ने भी शनिवार को ओम से किसी के जरिए बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। असल में ओम गुंजल पिछली बार भी पार्षद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया।

वे बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए। पार्टी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी कि ओम जीतकर इतने महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय स्तर के नेता उनके चाचा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल से वार्ता करके जल्दी ही इस मामले का पटाक्षेप कर देंगे और ओम को मना लेंगे। हालांकि पहले दिन से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आेम के प्रकरण में चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि जब टिकट काटते वक्त मुझसे नहीं पूछा गया तो अब मुझसे किसी को पूछने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए।

ओम अपने स्तर पर निर्णय करेंगे, मैं उन्हें किसी तरह से बाध्य नहीं कर सकता। उधर, बीजेपी खेमे में पूरी हलचल ओम पर टिकी है। क्योंकि आज की स्थिति में आेम यदि उनके पास चले जाते हैं तो फिर उनका बहुमत साबित होने जा रहा है। क्योंकि 40 पार्षद उनकी बाड़ेबंदी में शामिल हैं और एक बढ़ते ही जादुई आंकड़ा 41 हो जाएगा। यानी इस नंबर के साथ बीजेपी के विवेक राजवंशी मेयर बन जाएंगे।

पचमढ़ी पहुंचे भाजपा पार्षद
उधर, बीजेपी की बाड़ेबंदी में शामिल 40 पार्षद शनिवार को भी मध्यप्रदेश में ट्यूर पर रहे। इनमें 36 बीजेपी पार्षदों के अलावा 3 निर्दलीय भी शामिल हंै। काेटा के भाजपा पार्षदों का दल शनिवार रात हाेशंगाबाद से 120 किमी दूर हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचा। इन्हें तीन 3 होटलाें में रुकवाया गया है।

भाजपा अपने पार्षदों को बाड़ाबंदी कर यहां लाई है। उनके साथ राजस्थान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के 36-36 पार्षद जीते थे। 8 निर्दलीय जीते। यहां 80 सीटें हैं। अपना महापौर बनाने के लिए दोनों पार्टियों को 41 वोट चाहिए। दोनों ही पार्टी अपना महापौर बनाने का दावा कर रही हैं। शनिवार को पचमढ़ी पहुंचे। जिन तीन होटलों में पार्षद रुके हैं, वहां पुलिस किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने दे रही है।

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