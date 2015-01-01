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कांग्रेस का आरोप:लेखराज को जबरन अपने साथ मध्यप्रदेश ले गए भाजपाई

कोटा20 मिनट पहले
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नगर-निगम चुनाव में कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 44 से निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी गायब हो गए। योगी के पिता पृथ्वीराज योगी बाबा ने इस संबंध में गुमानपुरा पुलिस को शिकायत दी। परिवाद की जांच के लिए गुमानपुरा थाने के एएसआई दौलत योगी के पिता के साथ मध्यप्रदेश के सीहोर भेजा।

चर्चा है कि वहां भाजपा सरकार के इशारे पर मध्यप्रदेश पुलिस ने कोटा पुलिस के एएसआई दौलत व योगी के पिता को हिरासत में ले लिया। दोनों को देर रात मध्यप्रदेश पुलिस ने वापस छोड़ दिया। इधर, कांग्रेस का आरोप है कि योगी को भाजपाई उन्हें अपने खेमे में शामिल करने के लिए जबरन अपने साथ मध्यप्रदेश ले गए हैं। गुमानपुरा सीआई मनोज सिकरवार का कहना है कि दोनों देर रात वापस कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। इधर, कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला का कहना कि सूचना पर उन्होंने मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष व कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी और पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी से मामले में हस्तक्षेप करने को कहा।

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