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बीजेपी नेता का विवादास्पद बयान:भवानी सिंह बोले- लव जिहाद कांग्रेस के DNA में; इंदिरा-फिरोज, सोनिया-राजीव का भी विवाह नहीं लव जिहाद ही था

कोटा15 मिनट पहले
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भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत

लव जिहाद पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजावत ने 'कहा कि लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के विरोध में उनका (अशोक गहलोत) कोई दोष नहीं है। क्योंकि वे अपने बड़े नेताओं की जीवनी से ही प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राॅबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ। बल्कि, ये भी लव जिहाद ही था।'

राजावत ने कहा कि जिन धर्मों में पुनर्जन्म की अवधारणा ही नहीं है। उनके अनुयायी कैसे सात जन्मों के पवित्र बंधन में बंध गए। कांग्रेस के पूरे कुनबे में लव जिहाद का डीएनए है।और इस कारण वो इन अनैतिक विवाह संबंधों का समर्थन करके भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है।

राजावत ने कहा कि प्रेम के नाम पर हिंदू धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना और जबरन विवाह कर उन्हें मुस्लिम बनाना, प्रेम नहीं बल्कि सुनियोजित षड़यंत्र है। जिससे न केवल भारत बल्कि कई एशियाई और यूरोपीय देश भी पीड़ित हैं। दुनियाभर में लोग इस साजिश के शिकार होते जा रहे हैं। इन हरकतों को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

देश के कुछ राज्य ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इन घिनौनी साजिशों के खिलाफ अध्यादेश ला रहे हैं। कांग्रेस चाहे कितना ही विरोध कर ले, अध्यादेश को सबका समर्थन मिलेगा और कांग्रेस के चापलूस नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा। राजावत ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा शासन आते ही राजस्थान में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाकर कानून बनाया जायेगा।

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