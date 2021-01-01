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13वें दिन भी जारी रहा कर्मचारियाें का आंदाेलन:ठेका कर्मचारियाें का कार्य बहिष्कार; ठेका प्रथा की निकाली शव यात्रा, बाेले-इससे मुक्ति दिलाओ

कोटा2 घंटे पहले
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ठेका प्रथा की निकाली शव यात्रा, बाेले-इससे मुक्ति दिलाओ। - Dainik Bhaskar
ठेका प्रथा की निकाली शव यात्रा, बाेले-इससे मुक्ति दिलाओ।

मेडिकल काॅलेज के हाॅस्पिटलाें में कार्यरत ठेका कर्मचारियाें का कार्य बहिष्कार बुधवार काे 13वें दिन भी जारी रहा। ठेकाकर्मी रोज नए-नए तरीके अपनाकर विराेध जता रहे हैं। कभी सद्बुद्धि यज्ञ करते हैं ताे कभी भैंस के आगे बीन बजाकर विराेध जताते हैं।

इसी के तहत बुधवार काे ठेका कर्मियाें ने ठेका प्रथा की शवयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। सुबह 10 से 1 बजे तक कर्मचारी काम पर नहीं आए। कर्मचारियाें का कहना था कि यह ठेका प्रथा की शव यात्रा है। अस्पताल के ठेकाकर्मियों ने एमबीएस के गेट से जेकेलाेन, शव यात्रा निकाली। ठेकाप्रथा के खिलाफ नारेबाजी की।

अस्पतालाें की व्यवस्था चरमराई
संभाग के चारों बड़े अस्पताल के ठेकाकर्मियों के कार्य बहिष्कार से अस्पतालाें में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ओपीडी समय में तीन घंटे तक इनके कार्य बहिष्कार से न पर्चियां समय पर कट रही, और न ओपीडी में आए मरीज काे स्ट्रेचर मिल रहा। अब एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डाॅ. नवीन सक्सेना ने ठेकेदार काे नाेटिस जारी करके कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था करें, अन्यथा बिलाें से कटाैती की जाएगी। 13 दिन से करीब 1300 कर्मचारी आंदाेलनरत है, लेकिन अब तक काेई सुनवाई नहीं है। अस्पताल के कैस काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्ड ब्वाॅय, सफाईकर्मी, ट्रॉलीकर्मी, दवा काउंटर व्यवस्थाएं बिगड़ रही है।

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