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बिजली विभाग:दीपावली पर बिजली सप्लाई के लिए बनाया कन्ट्रोल रूम

कोटाएक घंटा पहले
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दीपावली पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं बिजली शिकायतों के तुरन्त निस्तारण के लिए जयपुर नगर वृत में सभी डिविजनों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। सभी डिविजनों पर ये कंट्रोल रूम 13 से 16 नवम्बर तक 24 घंटे कार्यरत रहेगें और विद्युत समस्याओं का तुरन्त समाधान करेंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को टेलीफोन नम्बर 0141-2203000 और काॅल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 18001806507 व 1912 पर आईवीआरएस एवं काॅल सेंटर एजेंट के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा पूर्व से ही चालू हैं। जयपुर नगर वृत के अधीक्षण अभियन्ता एसके राजपूत ने बताया कि उपभोक्ता मोबाइल नम्बर 9414037085 पर अपना सम्पूर्ण पता मय बिल में अंकित 12 अंको का के-नम्बर टाइप कर शिकायत मैसेज एवं वाट््सएप द्वारा भी दर्ज करवा सकते है। इसके साथ ही

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