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विराेध:आर्ट गैलरी बचाने के लिए निकाला कैंडल मार्च

कोटा4 घंटे पहले
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आर्ट गैलरी के सामने यूआईटी द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड बनाने के विराेध में कलाकाराें ने बुधवार काे कैंडल मार्च निकाला। इसमें रंगकर्मी एकता संघ, स्पिक मैके, सोसाइटी हैज ईव-शी, हाड़ौती अर्टिशियन सोसायटी, पैराफिन ग्रुप, विकल्प जन सांस्कृतिक मंच, मेवाड़ ओसवाल संस्था, गायत्री परिवार, जल बिरादरी, स्मृति वन समिति, एनवायरमेंटल सेनीटेशन सोसायटी, बाघ मित्र, कोटा डेवलपमेंट फोरम, सुभाष कला संगम, त्रिनेत्र कला अकादमी, प्रेरणा सेवा संस्थान, वीमेन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन ऑफ वर्ल्ड सहित शहर की 20 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियाें ने हिस्सा लिया।

संघर्ष समिति के सदस्य आनंद सप्रे, एएच जैदी, डॉ. मुक्ति पराशर, डॉ. निधि प्रजापति, राजेश विलायतराय, रजनीश, बृजेश विजयवर्गीय, मनीष सेन, सुमन राजपाल, तपेश्वर सिंह भाटी, तन्मय कपूर, प्रकाश माधवानी, यज्ञदत्त हाड़ा आदि शामिल हुए। जिन्हाेंने आह्वान किया कि कलाकारों को न स्टॉप चाहिए न स्टैंड। उन्हाेंने कहा कि अब यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि ग्रामीण हाट बाजार का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा तो हमें उसमें सुधार करने चाहिए। वहां ओपन ऑडिटोरियम बनाना चाहिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद के लिए स्थाई दुकानें बनानी चाहिए।

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