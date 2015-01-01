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कार्रवाई:घूसखोर क्षेत्रीय वन अधिकारी व दलाल के खिलाफ चालान

कोटाएक घंटा पहले
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एसीबी कोटा स्पेशल यूनिट ने रिश्वत मामले में आरोपी बारां जिले के नाहरगढ़ के तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी सेकंड व वाहन चालक दलाल को अनुसंधान में दोषी माना है। एसीबी ने अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया, जबकि एसीबी ने बारां के तत्कालीन उपवन संरक्षक के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा है। मामले पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

प्रकरण के अनुसार बारां एसीबी टीम ने वन विभाग के नाहरगढ़ रेंजर (द्वितीय) व उसके दलाल ड्राइवर को बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने के लिए 20 हजार की रिश्वत लेते हुए 16 सितंबर को गिरफ्तार किया है। रिश्वत राशि दलाल ड्राइवर के पास से बरामद की गई।

बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के बजरंगगढ़ निवासी परिवादी धर्मेन्द्र कुमार नागर ने 16 सितंबर 2020 को बारां एसीबी में शिकायत दी थी कि करीब एक माह पहले वन रेंज नाहरगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी (द्वितीय) रवि नामा निवासी मंडावरा थाना सुल्तानपुर (कोटा ग्रामीण) ने उसकी व उसके दोस्त के ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ लिए थे। इन्हें छोडऩे के लिए जुर्माना रसीद के अलावा रेंजर नामा प्रति ट्रैक्टर-ट्रॉली 20 हजार रुपए की मांग करते हुए 40 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था।

रेंजर को पकड़ने में करनी पड़ी मशक्कत

इस शिकायत का दोपहर बाद सत्यापन कराया गया। सत्यापन में परिवादी ने कहा कि फिलहाल 20 हजार रुपए है, 20 हजार लेकर एक ट्रैक्टर छोड़ दो। इस पर रेंजर ने उसके प्राइवेट ड्राइवर राकेश शर्मा निवासी नाहरगढ़ को शहर के चारमूर्ति चौराहा पर 20 हजार रुपए देने को कहा। परिवादी ने जैसे ही ड्राइवर को रिश्वत राशि दी, पहले से सादा वर्दी में मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ दबोचा। लेकिन रेंजर जीप लेकर शाहाबाद रोड पर निकल गया। ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर रेंजर को तलाश किया तो वह नहीं मिला।

बाद में ड्राइवर से फोन पर बात कराकर उसकी लोकेशन ली तथा शाहाबाद रोड मोटर मार्केट से रेंजर नामा को पकड़ा गया। रेंजर को पकडऩे के लिए एसीबी को तत्परता बरतते हुए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि कुमार नामा की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है।

मामले में पूर्व में न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश शर्मा की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। एसीबी कोटा स्पेशल यूनिट ने अनुसंधान के बाद आरोपी क्षेत्रीय वन अधिकारी सेकंड रवि कुमार नामा एवं राजेश शर्मा दलाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया।

इधर, कांस्टेबल के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश

कोटा एसीबी ने किसान से खेत का रास्ता खुलवाने की एवज में एक हजार रुपए की रिश्वत लेने के करीब चार वर्ष पुराने मामले में झालावाड़ के थाना रायपुर के कांस्टेबल को अनुसंधान में दोषी माना है। एसीबी ने अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध गुरुवार को न्यायालय में चालान पेश कर दिया। मामले पर सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

एसीबी कोटा निरीक्षक अजीत बागडोलिया ने बताया कि परिवादी झालावाड़ जिले के पिडावा तहसील के गांव सेमलीखाम निवासी नंदलाल भील से रायपुर थाने के कांस्टेबल हरिओम ने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए 5 हजार की रिश्वत मांगी। बाद में 3 हजार पर राजी हो गया। एक हजार रुपए ले भी लिए थे।

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