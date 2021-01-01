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श्रीरामोत्सव निधि समर्पण महाअभियान:बच्चे गुल्लक फोड़कर, वृद्ध पेंशन राशि कर रहे समर्पित

कोटाएक घंटा पहले
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  • श्रीराम मंदिर निधि समर्पण के लिए रामभक्तों की टोलियां घर-घर से संग्रहित कर राशि

रामजन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चल रहे श्रीरामोत्सव निधि समर्पण महाअभियान शहर की हर काॅलाेनी, माेहल्ले में पहुंच गया है। हर जगह लाेग अपनी श्रद्धा से आगे बढ़कर राशि का समर्पण कर रहे हैं।

इसमें बच्चे, वृद्ध, सामर्थ्यवान और जनसामान्य हर कोई राशि समर्पण करने में आगे आ रहे है। जहां रामभक्त निधि लेने पहुंच गए, वहां कार्यकर्ताओं को राशि देने के लिए लोग जुट गए और जहां अभी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, वहां लोग निधि समर्पित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई ताे एेसे लाेग हैं, जिनकी अामदनी भी ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद भी रामकाज के लिए संचित राशि में से सहयाेग कर रहे हैं।

अब तक संग्रहित हाे चुकी साढ़े 7 कराेड़ की समर्पण निधि
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संरक्षण में चल रहे अभियान में अब कार्यकर्ता घर-घर पहुंच रहे हैं। जहां 10 रुपए से लेकर बड़ी राशि देने के लिए हर घर पर दस्तक दे रहे हैं। कोटा शहर के सभी 12 प्रखण्डों में कार्यकर्ता टोलियां बनाकर घूम रहे हैं। अभियान के चाैथे दिन तक शहर में करीब साढ़े 7 करोड़ रुपए की समर्पण निधि एकत्र हो चुकी है। भामाशाह प्रखण्ड के प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि जो भी राशि एकत्र होती है, उसे दूसरे दिन बैंक में जमा करा दिया जाता है।

इसके लिए शहर में 44 जमाकर्ता नियुक्त कर रखे हैं, जो शहर के विभिन्न स्थानों से राशि संग्रहित कर बैंक में जमा करा रहे हैं। प्रतिदिन संग्रहित राशि का विवरण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा संचालित एप पर उसी दिन अपलोड किया जाता है। जिसकी माॅनिटरिंग तीर्थ क्षेत्र द्वारा की जा रही है। वहां से भेजे हर कूपन और डायरी का विवरण कार्यकर्ताओं को देने से पूर्व ही एप पर अपलोड किया जाता है।

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