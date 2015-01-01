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एजुकेशन:नीट; स्टेट काेटे के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तारीख आज

काेटा13 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • इस बार एनआरआई कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट मिलना तय

राजस्थान स्टेट मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की ओर से 85 प्रतिशत स्टेट कोटे की मेडिकल-डेंटल सीटों के लिए हाेने वाली काउंसलिंग के राउंड-1 में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की शुक्रवार काे अंतिम तिथि है। राउंड-1 के लिए याेग्य कैंडीडेट्स चॉइस फिलिंग की प्राेसेस पूरी करने के बाद भरी गई चॉइसेज को लॉक कर दें। यदि स्टूडेंट्स भरी चॉइसेज काे लॉक नहीं करते हैं तो शुक्रवार शाम 5 बजे चॉइसेज ऑटो लॉक हो जाएंगी। शुक्रवार शाम 7 बजे के बाद स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकेंगे।

राउंड-1 के तहत सीट आवंटन का रिजल्ट 19 नवंबर की रात को जारी हाेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आवंटित किए मेडिकल संस्थान को 20 से 25 नवंबर के बीच रिपोर्ट एवं जॉइन कर सकेंगे। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग राउंड-1 के लिए काउंसलिंग बोर्ड द्वारा 12605 कैंडीडेट्स को पात्र घोषित किया था, जिनमें से 5769 गर्ल्स और 6836 बॉयज कैंडीडेट्स हैं।

इस साल एनआरआई कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस सीट मिलना तय है। शर्मा ने बताया कि राजस्थान स्टेट मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड द्वारा जारी की एनआरआई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 106 कैंडीडेट्स एनआरआई कैटेगरी के तहत पात्र घोषित किए गए हैं।

इनमें से 55 फीमेल तथा 51 मेल कैंडिडेट्स हैं। एनआरआई कोटे में कुल 242 एमबीबीएस सीटें हैं। यानी उपलब्ध एमबीबीएस सीटों की संख्या अधिक है तथा पात्र स्टूडेंट्स संख्या कम है। एक्सपर्ट शर्मा ने बताया कि सीट आवंटन के रिजल्ट के बाद एनआरआई कैटेगरी की शेष सीटें सामान्य कैटेगरी में कन्वर्ट कर आवंटित की जाएंगी।

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