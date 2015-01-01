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  • City Dwellers Sharing Food Items, Clothes, Sarafha Board Will Distribute 5000 Cow Dung Lamps To Diwali With Needy Families

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दीपोत्सव:जरूरतमंद परिवारों के साथ दीपावली की खुशियां बांट रहे शहरवासी खाद्य सामग्री, कपड़े दे रहे, सर्राफा बोर्ड बांटेगा गोबर के 5000 दीपक

कोटाएक घंटा पहले
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  • शहर में कई सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं, क्लब की ओर से कच्ची बस्ती, झुग्गी झोंपड़ियों में बांटे जा रहे दीपावली किट

दीपावली पर मिट्टी के दीपक जलाकर घर-आंगन राेशन करते हैं, लेकिन न्यू सर्राफा मार्केट के ग्राहकों के लिए इस बार गाय के गोबर से बने दीयों से घर जगमगाएंगे। गाे-गाेबर के दीपक वितरण का कार्यक्रम गुरुवार काे न्यू सर्राफा बाेर्ड में आयाेजित किया गया। इस दाैरान मुख्य अतिथि नगर निगम कोटा दक्षिण के नवनिर्वाचित महापौर राजीव अग्रवाल व कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा रहीं। जिन्हाेंने ग्राहकों को गाय के गोबर से बने दीपक वितरित किए।

सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेन्द्र गोयल विचित्र ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार दूसरे साल पर्यावरण की दृष्टि से यह पहल की गई है। मार्केट में आए विभिन्न ग्राहकों को दो दिन में पांच हजार दीपक वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में महापौर राजीव अग्रवाल व मंजू मेहरा ने सर्राफा बोर्ड की इस पहल की सराहना की। साथ ही कहा कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सभी सामाजिक संगठनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए।

इस दौरान दोनों मेयर ने मार्केट में व्यापारियों, ग्राहकों से दीपावली की रामराम भी की। इससे पूर्व सर्राफा बोर्ड के पदाधिकारियों सचिव विवेक कुमार जैन, उपाध्यक्ष सुशील लोहिया, पूर्व अध्यक्ष आनंद राठी, रामभरोस गोयल, पुरुषोत्तम पुरोहित सहित महेंद्र सोनी, गौरव सोनी, योगेश सोनी आदि ने दोनों महापौरों को बधाई दी।

शहरवासियों में आई जागरूकता, गरीब परिवारों का भी रख रहे ध्यान

भाजयुमो कोटा शहर के कार्यकर्ताओं ने कोटा दक्षिण प्रभारी राकेश नायक के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ निर्धन बस्तियों में जाकर मिट्टी से बने दीपक, मिठाइयां वितरित की। इस दाैरान सह प्रभारी आलोक गोयल, मीडिया प्रभारी चिराग भार्गव, मंडल संयोजक मोनू पांचाल, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष मनु प्रताप आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कच्ची बस्तियों में बच्चों को दी मिठाई

न्यू रक्तदान महादान ग्रुप सेवा संस्थान अध्यक्ष चेतन पांडेय ने बताया कि संस्थान की ओर से दीवाली पर जरूरतमंद बच्चों को कपड़े वितरण का 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों को संस्थान के सदस्यों द्वारा ले जाकर बच्चों की पसंद से नए कपड़े दिलवाए जा रहे हैं। इसी के तहत आरोग्यनगर व गोबरिया बावड़ी के आसपास के क्षेत्र में रह रहे गरीब बच्चों को कपड़े दिलवाए। इस दौरान चेतन पांडेय, डाॅ. गोविंद सिंह, रमेश गुप्ता, जगदीश गौतम, राजवीर सेन एवं राधेश्याम नकवाल मौजूद रहे।

पहले दिन दिए 30 फेस्टिवल किट

एक छोटी सी कोशिश संस्था ने हर घर रहे रोशन अभियान के तहत गरीब व असहाय लोगों के लिए ज़रूरत का सामान वितरित करने के लिए फेस्टिवल किट बांटने का अभियान शुरू किया। पहले दिन पुरोहितजी की टापरी एरिया की कच्ची बस्ती के मजदूर परिवाराें काे 20 फेस्टिवल किट बांटे गए। 30 फेस्टिवल किट धनतेरस के दिन भी जरूरतमंदाें काे बांटे जाएंगे। इस वितरण की पूरी जिम्मेदारी संस्था की अध्यक्ष तजिंदर आर्य के नेतृत्व में किया गया। तजिंदर ने कहा इस कार्य में अधिकतम राशन किट डॉ. स्मृति भटनागर का सहयोग सराहनीय रहा।

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