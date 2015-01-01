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खुशियों का उजाला:कोरोना से उबरा बाजार, 3 दिन में होगा 600 करोड़ का कारोबार

कोटा16 मिनट पहले
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इस बार दीपपर्व बाजार और शहरवासियों के लिए खुशियों का उजाला लेकर आएगा। अगले 3 दिन में करीब 600 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। शहर के प्रमुख कारोबारियों का कहना है कि शहरवासियों ने कोरोनाकाल को पीछे छोड़ दिया है और जमकर त्योहारों की खरीदारी कर रहे हैं। कई शुभ संयोग होने से इस बार खरीद विशेष फलदायी होगी।

श्री सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल विचित्र के अनुसार करीब 100 करोड़ के जेवर बिकने की उम्मीद है। वहीं ऑटोमोबाइल डीजल अंशुल कासलीवाल के अनुसार जिले में करीब 300 करोड़ के वाहन बिकेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 50 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 करोड़, मोबाइल में 15 करोड़, फर्नीचर मार्केट में 20 करोड़ करोड़ की बिक्री होगी। खरीदारों को लिए कई तरह के ऑफर भी हैं। कैशबैक से लेकर जीरो डाउनपेमेंट पर उत्पाद उपलब्ध हैं।

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