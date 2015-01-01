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पटाखों पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन:कोटा में आतिशबाजी व्यापार संघ ने प्रदर्शन किया, व्यापारी बोले- करोड़ों के पटाखे खरीद लिए उनका क्या करें?

कोटा44 मिनट पहले
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कोटा। पटाखों पर रोक लगाने के खिलाफ आतिशबाजी व्यापार संघ ने प्रदर्शन किया।
  • कोटा कलेक्ट्री सर्किल से कलेक्ट्री तक किया प्रदर्शन
  • व्यापारी बोले- इस फैसले से हम सड़क पर आ जाएंगे

राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों पर रोक लगाने के विरोध में कोटा में आतिशबाजी व्यापार संघ ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों ने कलेक्ट्री सर्किल से कलेक्ट्री तक प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

व्यापारी बोले- राज्य सरकार भय का माहौल बना रही
पटाखा व्यवसायी महेश गुप्ता ने बताया कि कोरोना के कारण सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है, जो बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाकर भय का माहौल पैदा कर रही है। ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, प्राचीनकाल से ही पटाखे चला रहे हैं, पटाखों पर सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी लेती है।

व्यापारियों ने मार्च-अप्रैल में ही करोड़ों रुपए के पटाखे मंगा कर रख लिए जिस पर सरकार जीएसटी के रूप में करोड़ों रुपए ले चुकी है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार को रोक लगानी थी, तो एक जून को ही गाइडलाइन में घोषणा करनी थी ताकि व्यापारी पटाखे नहीं खरीदता और पैसे नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल दमनकारी है और नासमझ तरीके से काम किया जा रहा है।

इस निर्णय से त्योहार मनाते समय लोगों में भय की भावना खलेगी। इस देश में हर चीज खुली हुई है, उन पर कोई रोक नहीं है केवल पटाखों पर ही रोक क्यों? वाहनों से भी प्रदूषण फैलता है। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पटाखा व्यवसाई रोड पर आ जाएंगे।

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