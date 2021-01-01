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  • Despite All The Efforts, 6294 Out Of 19,878 Health Workers Did Not Get The Vaccine, Someone Said Antibody In Me, No Need To Be Spoken

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बहानेबाजी से नहीं टीके से ही हारेगा कोरोना:सारे प्रयासों के बावजूद 19,878 में से 6294 हेल्थ वर्कर्स ने नहीं लगवाया टीका, किसी ने कहा-मेरे अंदर पहले से एंटीबाॅडी, कोई बोला-जरूरत नहीं

कोटा2 घंटे पहले
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इंतजार करते रहे वैक्सीनेटर। - Dainik Bhaskar
इंतजार करते रहे वैक्सीनेटर।
  • 68.33 प्रतिशत चिकित्सा कर्मियों ने ही लगवाई कोविड की वैक्सीन, आखिरी दिन भी सिर्फ 484 ही पहुंचे टीका लगवाने
  • आज से राजस्व विभाग के कर्मियों को लगेगी वैक्सीन, कर्मचारियों का डर दूर करने के लिए आज कलेक्टर लगवाएंगे पहली वैक्सीन

कोविड वैक्सीनेशन अभियान का पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है। इस चरण में सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण किया जाना था, लेकिन कोटा जिले में 6294 हेल्थ वर्कर्स ने अंतिम दिन तक भी टीका नहीं लगवाया।

कोविन एप पर 19878 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, इनमें से 3 फरवरी तक 13584 ने ही टीका लगवाया। मेडिकल कॉलेज स्तर पर टीके से वंचित रहे हेल्थ वर्कर्स की संख्या ज्यादा है। अधीक्षक से लेकर सीएमएचओ व आरसीएचओ ने इन्हें टीका लगवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये कार्मिक टस से मस नहीं हुए। अब गुरुवार से दूसरे फेज वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत नगरीय निकाय, पुलिस व प्रशासन से 8 हजार से ज्यादा कार्मिकों की सूची चिकित्सा विभाग को मिल चुकी है, जिसे कोविन एप पर अपलोड किया जा चुका है।

इसके तहत गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठाैड़ व एडीएम सिटी आरडी मीणा समेत अन्य अधिकारी टीका लगवाएंगे। टीका नहीं लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के अजीबोगरीब तर्क है। कोई कहता है-मुझे तो पहले से कोविड हो चुका, इसलिए मेरे पास काेविड से लड़ने की एंटी बॉडी है, मुझे टीके की क्या जरूरत है? किसी का तर्क है कि जब पूरे साल काेविड में ड्यूटी कर ली, इसमें ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? काेई अपनी बीमारी का हवाला देकर टीकाकरण नहीं कराना चाहता।

बहाने कैसे-कैसे

  • एमबीएस अस्पताल की सेंट्रल लैब में कार्यरत एक स्वीपर का दाे दिन पहले टीका लगवाने के लिए नंबर आया। लैब के सारे कर्मचारियाें ने उसे समझाया, लेकिन वह टीका लगवाने नहीं गया। उसका कहना था कि मैं वैसे ही कभी बीमार नहीं हाेता, मुझे टीके की जरूरत नहीं है।
  • नए अस्पताल में एक नर्सिंग कर्मचारी काे कई बार बुलाया जा चुका, लेकिन वे टीका नहीं लगवा रहे। उनका कहना है कि मैं खून पतला हाेने की दवाई ले रहा हूं, जबकि उनके सहकर्मी इस बात काे नकार रहे हैं।
  • जेकेलाेन अस्पताल की महिला नर्सिंगकर्मी ने टीका नहीं लगवाया। वे बार-बार टालती रही, उन्हाेंने बताया कि वे बच्चे काे दूध पिलाती है। जबकि उनकी सहकर्मी कहती है कि उनके इतना छाेटा बच्चा नहीं है।
  • एमबीएस अस्पताल के कुछ सफाईकर्मियाें ने टीका नहीं लगवाया। उनके मन में भ्रांति है कि टीका लगवाने के बाद कई दिन तक शराब छाेड़नी पड़ेगी और वे ऐसा नहीं चाहते।

आज राजस्व विभाग के कार्मिकों का टीकाकरण, 9 साइट पर 598 को बुलाया
जिले में गुरुवार से राजस्व विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू होगा। सीएमएचओ डॉ. तंवर ने बताया कि इसके लिए 9 साइट्स बनाई गई हैं, इसमें से 4 साइट कलेक्ट्रेट में रहेगी, इसके अलावा संबंधित उपखंड के राजस्व कर्मचारियों के लिए इटावा, रामगंजमंडी, सांगोद, कनवास और दीगोद सीएचसी में टीकाकरण होगा।

कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि बुधवार काे टीकाकरण को लेकर वीसी हुई है, इसमें तय किया गया है कि गुरुवार को पहले दिन राजस्व, शुक्रवार को स्थानीय निकाय और शनिवार को पुलिस विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। अब इसी हिसाब से जिले का स्वास्थ्य महकमा साइट्स का प्लान करेगा। मैं गुरुवार को कलेक्ट्रेट में ही टीका लगवाऊंगा।

5 दिन के विशेष अभियान में सिर्फ 1359 ने लगवाया टीका
यूं तो हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण 29 जनवरी तक ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन बचे हुए कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होने के चलते इसके बाद भी चिकित्सा विभाग ने लगातार सेशन किए और बीते 5 दिन तक लगातार टीकाकरण किया गया, इसमें भी महज 1359 कर्मचारी ही टीका लगवाने के लिए आगे आए।

ठेका कर्मियाें का सबसे कम टीकाकरण
चिकित्सा विभाग के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन में हेल्थ वर्कर्स को श्रेणीवार विभक्त नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि डॉक्टरों ने लगभग शत प्रतशित टीकाकरण कराया है। कुछ डॉक्टर्स बचे हैं, जिनकी भी जायज वजह रही है। मसलन वे पहले से कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, जिसके चलते टीका नहीं लगवा पाए। सबसे कम टीकाकरण ठेका कर्मचारियों का हुआ है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम करते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत स्वीपर्स की रही है।

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