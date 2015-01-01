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निगम चुनाव:उत्तर-दक्षिण निगम के मेयर के लिए 10 को निगम भवन में ही होंगे चुनाव

कोटा20 मिनट पहले
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दाेनाें नगर निगम उत्तर व दक्षिण के महापौर पद के लिए चुनाव 10 नवंबर एक साथ नगर निगम भवन में ही हाेंगे। उत्तर के चुनाव ए-ब्लाॅक में और दक्षिण के चुनाव बी- ब्लाॅक में हाेंगे। इससे पहले पार्षदाें की बैठक रखी जाएगी। रिर्टनिंग अधिकारी नगर निगम कोटा दक्षिण एवं एडीएम सिटी आरडी मीणा ने बताया महापौर पद के निर्वाचन के लिए 10 नंवबर को राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के बी- ब्लॉक में स्थित मुख्य सभागार में बैठक हाेगी।

इसी दिन सुबह 10 बजे से दाेपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। उसके बाद मतगणना की जाएगी। निर्वाचित पार्षद ही मतदान में भाग ले सकेंगे। नामांकन की जांच के बाद कोटा दक्षिण से कांग्रेस के राजीव अग्रवाल और भाजपा के विवेक राजवंशी महापौर पद के लिए मैदान में हैं। उत्तर निगम के रिटर्निंग अधिकारी मोहम्मद ताहिर ने बताया कोटा उत्तर में महापौर पद के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को बैठक होगी। इसी दिन सुबह 10 बजे से दाेपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी। कोटा उत्तर से कांग्रेस से मंजू मेहरा तथा भाजपा से संतोष बैरवा महापौर के लिए मैदान में हैं।

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