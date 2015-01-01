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  • Election Of 19 Directors In 9 Railway Divisions On 26, 6 Candidates Are Trying Their Luck In Kota Railway Division

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रेलवे:9 रेल मंडलों में 19 डायरेक्टर के चुनाव 26 को, कोटा रेल मंडल में 6 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य

कोटाएक घंटा पहले
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रेल कर्मचारियों की जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के 2 डायरेक्टर के चुनाव कोटा में 26 नवंबर को होंगे। इसको लेकर रेलवे में सरगर्मियां बढ़ गई है। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। प्रत्याशी रेल कर्मचारी सदस्यों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। सोसाइटी में कोटा में भी दो डायरेक्टर के चुनाव होने हैं।

कोटा में एंप्लाइज यूनियन समर्थित संजय शिवा संजय चौहान मैदान में हैं। वहीं मजदूर संघ समर्थित अरुण शर्मा व महेंद्र खींची व अन्य उम्मीदवार अभय सिंह व दिनेश भी प्रत्याशी हैं। इस क्रेडिट सोसाइटी में कोटा रेल मंडल में 10500 सदस्य हैं, लेकिन चुनाव मतदान के लिए केवल 4755 सदस्य ही योग्य हैं। नियमानुसार केवल एक सोसाइटी का सदस्य डायरेक्टर के चुनाव में मतदान कर सकेगा।
रेलवे पॉइंट्समैन के ड्यूटी ऑवर्स बढ़ाने पर आंदोलन की चेतावनी

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ ने पोईन्टसमैन कैडर की 12 घंटे ड्यूटी के विरोध में आन्दोलन करने की चेतावनी दी है। रेलवे मजदूर संघ के मण्डल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि मुख्यालय से पोईन्टसमैन कैडर की 12 घंटे ड्यूटी करने संबंधी आदेश जारी किए हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल भी उचित नहीं है।

ड्यूटी ऑवर्स यथावत नहीं रखे तो संघ 23 नवंबर से संपूर्ण जोन के कोटा, जबलपुर एवं भोपाल मण्डल में अनिश्चितकालीन आन्दोलन करने पर मजबूर होगा। कोरोना काल में गाड़ियों की कम संख्या को देखते हुए मुख्यालय द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा रहे है, परन्तु अब गाड़ियों की संख्या को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में त्याेहार स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है।

यहां-यहां होगा मतदान
कोटा डीआरएम ऑफिस, रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय, लॉबी, पीडब्ल्यू आई नॉर्थ, वर्कशॉप में मतदान बूथ बनाए जाएंगे। इंदरगढ़, सुमेरगंजमंडी, लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुरसिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, तुगलकाबाद, बारां, बूंदी, मांडलगढ़, रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, विक्रमगढ़, आलोट।

कहां कितने डायरेक्टर
सोसाइटी के देशभर में चुनाव होंगे। इनमें कोटा में दो जयपुर में दो अजमेर में दो रतलाम में दो बड़ौदा में दो अहमदाबाद में दूर राजकोट में दो भावनगर में दो मुंबई मंडल में दो मुंबई मुख्यालय में एक डायरेक्टर का चुनाव होगा। इस तरह से सोसाइटी के 19 डायरेक्टर का चुनाव होगा।

कोरोना के चलते 26 मार्च को निरस्त हुए थे चुनाव
सोसाइटी डायरेक्टर के पहले 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना व लॉकडाउन के कारण चुनाव स्थगित हो गए थे। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली ने 31 दिसंबर से पहले चुनाव के आदेश दिए। मुख्य कार्मिक अधिकारी मुंबई ने 26 नवंबर को चुनाव कराने के निर्देश दिए।

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