पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई : 3 दिन में मांगा था जवाब:राजनीतिक दल के धरने में शामिल होने पर ईओ और जेईएन निलंबित

काेटा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगरपालिका कैथून के ईओ मुकेश नागर और जेर्ईएन संदीप गहलाेत काे स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने रविवार काे निलंबित कर दिया। इन दाेनाें अधिकारियाें पर आराेप है कि उन्हाेंने सरकारी सेवा में रहते हुए नगरपालिका क्षेत्र में राजनीतिक दल द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हाेकर सहयाेग किया।

इस तरह से लाेकसेवक हाेने के बावजूद यह कार्य करना राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है। इसके लिए दाेनाें काे नाेटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दिए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में उनका मुख्यालय डीएलबी में रहेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser