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ठिठुरती जमीं:न्यूनतम पारे में भी 30 अंतर शहरी क्षेत्र का पारा :8.10, स्टेशन क्षेत्र का पारा : 50

कोटा24 मिनट पहले
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फोटो सीबी गार्डन का।

उत्तरी हवाओं के असर से सीजन का सबसे न्यूनतम पारा गुरुवार काे 8.1 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। स्टेशन एरिया में भी सीजन का सबसे कम न्यूनतम पारा 5 डिग्री रिकाॅर्ड किया।

अधिकतम 21.4 डिग्री रहा। जबकि बुधवार काे न्यूनतम 10.3 और अधिकतम 22.1 डिग्री रिकाॅर्ड किया। सुबह 8:30 बजे की नमी 71 प्रतिशत रही जाे शाम 5:30 बजे घटकर 37 प्रतिशत रिकाॅर्ड की गई। हवा की स्पीड तीन किमी प्रति घंटे और विजिबलिटी 1500 मीटर रही।

माैसमवाणी : 19 दिसंबर तक न्यूनतम पारा 8 से 10 डिग्री से बीच बना रहेगा, 21 दिसंबर से बढ़ेगा

पिछले एक दशक में दिसंबर महीने का न्यूनतम पारा

वर्ष पारा दिसंबर 2019 2.8 29 2018 4.2 29 2017 9.4 24 2016 10.3 28 2015 7.3 25 2014 6.2 29 2013 7.2 21 2012 7.4 22 2011 7.9 29 2010 10.0 21 2009 11.4 22

स्टेशन एरिया में भी सीजन का सबसे कम पारा : शहर के स्टेशन एरिया में न्यूनतम पारा 5 डिग्री इस सीजन का सबसे कम रहा है। वहीं अधिकतम पारा 21.4 डिग्री बना रहा। स्टेशन एरिया में पेड़ाें की अधिकता हाेने से यहां ठिठुरन बनी रही।

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