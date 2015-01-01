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दुर्घटना:सब्जी बेचकर गांव जाते समय बाइक सहित नांता नहर में गिरा किसान, डूबने से हुई मौत

कोटा2 घंटे पहले
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  • सड़क किनारे बाउंड्रीवाॅल नहीं हाेने से आए दिन हाेते रहते हैं हादसे

कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र से गुजर रही नांता नहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। नहर पर कोई बाउंड्रीवॉल नहीं है, इस वजह से आए दिन हादसे हाेते रहते हैं। गुरुवार को भी एक किसान की बाइक अनियंत्रित हाे गई और नहर गिर, जिससे उसकी मौत हो गई।

हादसा उस वक्त हुआ, जब किसान कोटा में सब्जी बेचकर वापस अपने गांव जा रहा था। नहर के किनारे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे किसान की नहर में डूबने से मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक बूंदी जिले के तालेड़ा तुलसी गांव निवासी बाबूलाल (45) पुत्र गोपाल लाल सुबह कोटा सब्जीमंडी से सब्जी बेच कर अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना के पास स्थित नांता नहर के समीप बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

बड़गांव पुलिस चौकी के हैड कांस्टेबल जितेंद्र व कुन्हाड़ी थाने के कांस्टेबल यदुवीर सिंह ने उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे नहीं बच सका। दोनों ने नहर में कूदकर किसान को पानी के बाहर निकाल लिया और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे एमबीएस अस्पताल भेजा गया। जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया।

हमने पूरा प्रयास किया, नहीं बचा सके

मुझे जैसे ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचा तो देखा कि नहर में युवक बह रहा है। मैं नहर में कूद गया, तभी वहां जितेन्द्र भी पहुंच गए। दोनों ने उसे बाहर निकाला और तब ऐसा लग रहा था कि उसे होश है। तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। हमने हमारा पूरा प्रयास किया, लेकिन हमें दुख है कि नहीं बचा पाए।
-यदुवीर, कांस्टेबल, कुन्हाड़ी थाना

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