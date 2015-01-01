पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पटाखों पर रोक:लोगों के हित में है आतिशबाजी पर रोक: राखी

काेटा22 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आमजन की सेहत के लिए पटाखों से परहेज करते हुए दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाने की अपील की है। पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई है। अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न चलाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें