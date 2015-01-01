पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Former MLA Gunjal, Who Is Campaigning For Municipal Corporation, Also Does Not Leave Corona Due To Positive, I.e. Negligence

कोरोना का कहर:नगर निगम चुनाव प्रचार करने वाले पूर्व विधायक गुंजल भी पॉजिटिव, यानी लापरवाही बरतने पर छोड़ता नहीं है कोरोना

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
कोरोना संक्रमित होने वाले नेता। सीपी जोशी (बाएं) और किरण महेश्वरी (बाएं)
  • भाजपा के 3 विधायक, सांसद व अन्य नेता भी प्रचार के दौरान आ गए थे पॉजिटिव
  • चुनाव के दाैरान मास्क व साेशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के कारण आने वाले दिनाें में बढ़ सकता है काेराेना

पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल व उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। निगम चुनाव के लिए मतदान के अगले दिन से ही गुंजल की तबीयत खराब थी। उनका कोविड टेस्ट ताे निगेटिव आया था, लेकिन सीटी स्कैन में चेस्ट में इंफेक्शन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और एंटी वायरल इंजेक्शन लगाए जा रहे थे।

यह दवा पूरी होने के बाद चिकित्सकों ने शुक्रवार को गुंजल का रिपीट सैंपल कराया तो शनिवार को आई रिपोर्ट में वे पॉजिटिव पाए गए। अब वे डॉक्टरों की निगरानी में इलाज ले रहे हैं, उनका रिपीट सीटी स्कैन कराया जा रहा है।

उधर, गुंजल के चेस्ट में इंफेक्शन के बाद उनकी पत्नी व एक बेटी अगले दिन ही पॉजिटिव आ गए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। बाद में लक्षण दिखने पर बेटे व दूसरी बेटी का भी टेस्ट कराया तो शनिवार को दोनों भी पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह गुंजल, उनकी पत्नी व तीनों बच्चे संक्रमित हो गए हैं। उनके संक्रमण काे निगम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दाैरान बीजेपी के कई नेता पॉजिटिव आए थे, जिनके साथ गुंजल लगातार बैठकों व चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे।

निगम चुनाव में फैले संक्रमण के दाैरान ही बीजेपी के तीन विधायक व एक सांसद समेत अन्य पदाधिकारी संक्रमित हाे चुके हैं। वहीं, कांग्रेस में जिला पदाधिकारी पॉजिटिव आ चुके हैं, उनके संपर्क में आए अन्य लोग अब एक-एक करके सैंपल दे रहे हैं।

पाॅजिटिव हुए नेताओं से सबक लेना जरूरी

  1. काेटा में चुनाव संबंधी बैठकाें के दाैरान ही भाजपा सांसद सीपी जाेशी पाॅजिटिव आ गए थे। वे संभाग बीजेपी के प्रभारी के नाते काेटा में लगातार सक्रिय बने हुए थे।
  2. किरण महेश्वरी राजसमंद से विधायक हैं, इन्हें बीजेपी ने काेटा उत्तर नगम का प्रभारी बनाकर भेजा था। यहां रहने के दाैरान ही तबीयत बिगड़ी और टेस्ट कराया ताे पाॅजिटिव आई।
  3. चंद्रशेखर, संगठन महामंत्री निगम चुनाव के तहत दाे दिन के लिए काेटा में बैठकें लेने आए थे और संभवत: इन्हीं दाे दिन में संक्रमित हाे गए। जयपुर में कराए गए टेस्ट में पता चला।
  4. मदन दिलावर, विधायक रामगंजमंडी से विधायक हैं, निगम चुनाव में जयपुर के प्रभारी थे। वे काेटा और जयपुर दाेनाें जगह सक्रिय रहे, शुक्रवार काे ही उनकी रिपाेर्ट पाॅजिटिव पाई गई है।
  5. प्रहलाद गुंजल, पूर्व विधायक निगम चुनाव खत्म हाेने के अगले दिन सीटी स्कैन में इंफेक्शन दिखा, पहले निगेटिव आए, आज पाॅजिटिव पाए गए हैं।
  6. कल्पना देवी, विधायक चुनाव में बैठकों से लेकर जनसंपर्क अभियान में सक्रिय थीं। काेविड टेस्ट में ताे रिपाेर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन सीटी स्कैन में इंफेक्शन पाया गया।
  7. अमीन पठान, चेयरमैन दरगाह कमेटी अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन हैं। काेटा में चुनाव पूर्व की बैठकाें में सक्रिय थे। परिवार की सदस्य काेटा में निगम चुनाव लड़ रही थी। उनकी रिपाेर्ट पाॅजिटिव आई थी।
  8. जगदीश जिंदल, शहर महामंत्री चुनाव की हर गतिविधि में सक्रिय थे। उनकी रिपाेर्ट गत दिनाें पाॅजिटिव आई और सीटी स्कैन में इंफेक्शन मिलने पर उन्हें निजी हाॅस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
  9. मुकेश विजय, जिला महामंत्री बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। पूर्व में पाॅजिटिव रहे थे, लेकिन निगम चुनाव के बीच ही दाेबारा चेस्ट में संक्रमण हुआ और तबीयत बिगड़ी ताे निजी हाॅस्पिटल में एडमिट हाेना पड़ा।

चिता का सबसे बड़ा कारण ये

प्रचार के दौरान ये सभी नेता पार्टी की मीटिंगों में भी गए थे, कार्यकर्ताओं से भी मिले थे यानी इन्हें इस सोर्स से इंफेक्शन मिला, वो किसी को मालूम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उस सोर्स के जरिए कई लोगों तक कोरोना पहुंचा होगा।

दिवाली पर विशेष सावधानी बरतें वरना घर में हाे जाएगी काेराेना की एंट्री
निगम चुनाव, त्यौहारी माहौल और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ गई है। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद कह चुके हैं कि दिसंबर में काेराेना की दूसरी लहर अा सकती है। इसी के मद्देनजर सीएमएचओ डॉ. बीएस तंवर ने सभी से अपील की है कि वे संक्रमण से बचाव के लिए अधिक सावधानी बरतें। तंवर के अनुसार इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। यदि निकलना आवश्यक हो तो मुंह पर फेस मास्क या फेस कवर जरूर लगाएं, जिसमें नाक व मुंह दोनों अच्छे से ढके हों। अन्यथा संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है।
  • बाजार एवं कार्यस्थल पर भी मास्क लगााकर रखें। अपने सहकर्मियों या अन्य व्यक्तियों के साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। बातचीत करते समय भी यह दूरी बनाए रखें।
  • अपने हाथों को बार-बार साबुन एवं पानी से धोएं या सेनेटाइजर काम में लें। साबुन से हाथ धोए बिना अपने मुंह नाक एवं आंख को नहीं छुएं।
  • सार्वजनिक स्थानों पर नही थूकें।
  • जो युवा वर्ग कार्य के लिए बाहर जाता है, वह अपने घर के बुजुर्गाें से दूर रहे। जहां तक संभव हो बुजुर्गाें काे अलग कमरा उपलब्ध कराएं। क्योंकि यह देखा गया है कि युवा वर्ग संक्रमित होने के बाद बिना लक्षण के रहता है या कभी-कभी सामान्य लक्षण पैदा होते हैं। ऐसे युवा वर्ग जो लक्षण रहित होते हैं, उनसे बुजुर्ग व्यक्ति सक्रमित हो जाते हैं। यह स्थिति उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है।

69 नए मरीज आए, कोटा में एसआई समेत 4 व बूंदी के 1 मरीज की मौत

कोटा में शनिवार को भी कोरोना के 69 नए मरीज आए। वहीं, इस बीमारी से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोटा जिले के 5 व बूंदी जिले के एक मरीज की मौत हो गई। मृतकों में आईजी ऑफिस में तैनात एक एसआई भी शामिल है। एसआई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। चिकित्सा विभाग के सूत्रों ने बताया कि कंसुआ निवासी 78 साल की महिला, कंसुआ के ही 68 साल के पुरुष, लाडपुरा की 64 साल की महिला व बूंदी के 62 साल के वृद्ध की मौत हुई है। जयपुर से जारी सरकारी रिपोर्ट में ये मौतें शामिल नहीं की जा रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें