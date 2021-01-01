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जेल में फ्यूचर प्लानिंग करने वाली गैंग पर कार्रवाई:जेल में बनाया गिरोह, बाहर आकर वाहन चोरी करने लगे, 5 गिरफ्तार

कोटा2 घंटे पहले
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  • बदमाशों से चोरी के 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रोली, 1 बाइक और 1 आटा चक्की बरामद

कैथून पुलिस ने चोर गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रोली, 1 बाइक और 1 आटा चक्की बरामद की है। चोर गिरोह ने पुलिस पूछताछ में आधा दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। बदमाशों ने गिरोह कुछ माह पहले जेल में बनाया था।

कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने बताया कि वाहन चोर गिरोह 24 दिसंबर को शम्भूपुरी निवासी ग्राम जाखोड़ा थाना कैथून ने रिपोर्ट देकर बताया कि घर के बाहर से उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। उसी दिन त्रिलोक निवासी गंदीफली ने भी रिपोर्ट देकर बताया कि उसके बाड़े पर खड़ी डंपर ट्रोली चोरी हो गई है।

डीएसपी नेत्रपाल सिंह और सीआई राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम को सूचना मिली की गांव मवासा में एक ट्रोली खड़ी है, जिसे चार-पांच लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस तुरन्त मवासा गांव पहुंची। वहां पांच संदिग्ध व्यक्ति राजू उर्फ राजेन्द्र मीणा, धनपाल नागर, विष्णु जाट, सूरज उर्फ भूरिया व सत्येन्द्र उर्फ जीतू को राउंडअप किया और ट्रोली को चैक किया तो ट्रोली चोरी की पाई गई।
मारपीट में जेल गए, वहीं चोर से मुलाकात हुई, बनाया गिरोह

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बदमाश धनपाल नागर का कोटा के प्रेमनगर में वाटर प्लांट है। जहां विष्णु जाट भी इसके यहां काम करता है और इसके पास ही सूरज उर्फ भूरिया व सत्येन्द्र उर्फ जीतू की पार्टनरशिप में बाइक मिस्त्री की दुकान है। वर्ष अगस्त 2020 में धनपाल नागर का दूसरे वाटर प्लांट वाले से झगड़ा हो गया। इसमें धनपाल नागर, विष्णु और सूरज हमले के आरोप में करीब 2 माह तक कोटा सेंट्रल जेल में रहे। जेल में इनका संपर्क राजू उर्फ राजेन्द्र मीणा से हो गया।

राजू शातिर चोर है। उसने जेल में धनपाल नागर से कहा तेरी जमानत होने के बाद यदि वो उसकी भी जमानत करा देगा तो वो चोरी करने में एक्सपर्ट है और उसे चोरियां करवाकर मालामाल कर देगा। इस पर धनपाल नागर ने स्वयं की जमानत होने के बाद राजू उर्फ राजेन्द्र मीणा की भी जमानत करवाई। इसके बाद राजू उर्फ राजेन्द्र मीणा व धनपाल नागर ने मिलकर गिरोह बना लिया एवं लगातार चोरी की घटनाएं करने लग गए।

चाेरी की इन वारदाताें का किया खुलासा

पांचों बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि गांव जाखोड़ा से ट्रैक्टर, गंदीफली से ट्रोली चोरी की। करीब 20 दिन पहले ग्राम बहीखेड़ा, झालावाड़ से एक ट्रैक्टर व एक ट्रोली, 15 दिन पूर्व ग्राम बटावदी थाना अंता जिला बारां से ट्रोली चुराई। वहीं, एक माह पहले कोटा के प्रेमनगर से एक आटा चक्की चुराई। 25 दिन पूर्व ग्राम वल्लभपुरा थाना सीमलिया से एक बाइक चुराई। पुलिस ने ग्राम मवासा में मुल्जिम धनपाल नागर के बाड़े से उक्त वाहन आदि बरामद कर कुल 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रोली, 1 आटा चक्की व 1 बाइक बरामद किए हैं।
राजू पर पहले से दर्ज हैं 10 मुकदमे

पुलिस ने बताया कि बदमाश राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामकरण मीणा निवासी छबड़ा जिला बारां पर पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं। यही गिरोह का मास्टर माइंड हैं। बाकी धनपाल व सूरज पर मारपीट का एक और विष्णु पर दो केस दर्ज हैं।

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