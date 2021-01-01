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चादर ट्रेक:हाड़ौती के युवाओं ने -40 डिग्री पारे के बीच पार किया 11,400 फीट ऊंचा चादर ट्रेक

कोटाएक घंटा पहले
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  • देश के सबसे दुर्गम ट्रेक्स में शामिल है लेह में जंस्कार नदी का ये चादर ट्रेक

हम छह दोस्त इंदौर से 20 जनवरी को निकले थे। दिल्ली से लेह फ्लाइट से पहुंचे। यहां पहुंचते ही कंपकंपाने वाली सर्दी से सामना हुआ। 11,400 फीट की ऊंचाई पर चादर ट्रेक का तापमान माइनस 40 डिग्री होता है, तो ये सोच कर ही हम डरने लगे। लेकिन, तय किया हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बॉडी के इस तापमान के अनुकूल बनाने के लिए हम तीन दिन यहीं रुके।

दूसरे दिन हमें मशहूर बौद्ध स्तूप ले जाया गया ताकि हम वहां के मौसम के साथ तालमेल बैठा सकें। तीसरे दिन मेडिकल चेकअप हुआ जहां से फिट घोषित किए जाने के बाद चौथे दिन हमने सफर शुरू किया। सबसे पहले 70 किमी दूर व 3200 मीटर ऊंचाई पर शिंग्रा कोमा बेस कैम्प पहुंचे। वहां से सुरक्षित लाैटना भी संभव नहीं लग रहा था, लेकिन सबने एक दूसरे काे हिम्मत बंधाई। यहां से ट्रेक शुरू हुआ। तीन किमी चलने के बाद सोमो पालदार में रात बिताई।

नदी में बर्फीला पानी देखकर 40 लोग वहीं से लौट गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी

दूसरे दिन टिब गुफा तक का 13 किमी का रास्ता 7 घंटे में पूरा किया। इस दाैरान नदी में पानी देखकर अन्य 5 ग्रुपों के करीब 40 से अधिक लोगाें के कदम वहीं ठहर गए। लेकिन हम दाेस्ताें ने ठान लिया था कि इसे पूरा करके ही दम लेंगे। नदी जमी थी। पूरे ट्रेक पर केवल बर्फ पर चलना हाेता है। बीच-बीच में कहीं पतली या माेटी बर्फ की परत थी। इस पर चलना बेहद मुश्किल ही रहता है।

एक जगह प्रीतम का ध्यान हटा तो वे नीचे गिरे। फिर कैसे-जैसे उठे। इसके बाद हम 3 फीट बर्फीले पानी में उतर गए। वो आधे घंटे का सफर हमने कैसे किया, भगवान ही जाने। ऐसी ठंड में हाइपाेथारेनिस जैसी बीमारी हाे जाती है। पानी में से निकलते ही एक दूसरे के पैराें की मालिश की। इससे कुछ राहत मिली। तीसरे दिन नेरेक फॉल की ओर चढ़ाई की। नेरेक से 2 किमी पहले चादर टूटी हुई थी। हमने यहां तिरंगा फहराया।
-जैसा कि भास्कर रिपोर्टर पंंकज मित्तल को बताया

इस सफर की यह सीख

उस वक्त हमें जो खुशी हुई, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस सफर से यह सीखा कि जीवन में हम यदि ठान लें तो मंजिल जरूर मिलती है।

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