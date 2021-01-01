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घूसकांड:हाईकोर्ट में केस डायरी तलब, बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्रसिंह राव की जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 को

कोटा2 घंटे पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के मामले में आरोपी बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी को एसीबी से केस डायरी तलब की है। कोटा न्यायालय ने 20 जनवरी को आरोपी इंद्र सिंह राव व पीए महावीर नागर की न्यायिक हिरासत 2 फरवरी तक बढ़ा दी थी। गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1.40 लाख की रिश्वत लेते ट्रेप किया था।

एसीबी ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा।23 दिसंबर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे भी 6 जनवरी तक जेल भेजा।‌ इसके बाद कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत अवधि 20 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया। तब से दोनों आरोपी कोटा सेंट्रल जेल में बन्द है।

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