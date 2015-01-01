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अच्छी खबर:हुंडई की नई कार आई-20 लॉन्च

कोटाएक घंटा पहले
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हुंडई मोटर्स इंडिया की नई कार आई-20 को लॉन्चिंग के साथ बेहतर रेस्पॉन्स मिला है। कंपनी ने पिछले दिनों इस कार को कोटा समेत पूरे देश में लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दिन कमल हुंडई ने 15 कार की डिलीवरी दी और 25 कार की बुकिंग की। लॉन्चिंग के एक दिन बाद शुक्रवार को राजस्थान में 800 और कोटा में 50 ग्राहकों ने इसकी बुकिंग कराई है।

अधिकृत डीलर कमल हुंडई के सेल्स मैनेजर आशीष गट्टानी ने बताया कि इसे फ्यूचर रेडी कार के रूप में विकसित किया गया है। इस कार को ऑल न्यू लाइट वेट के प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिससे कम वजन के साथ अतिरिक्त मजबूती मिलती है। युवा पीढ़ी के ग्राहकों के लिए यह आइकॉनिक होगी। नई कार की प्री-बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी आई-20 के लिए 50 एसेसरीज की विस्तृत रेंज लाएगी। ग्राहक 3 एसेसरीज पैक चुन सकेंगे।

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