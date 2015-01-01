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निर्देश:एनआईटी, ट्रिपलआईटी में आंशिक एडमिशन फीस आज जमा नहीं की तो निरस्त होगी सीट

कोटाएक घंटा पहले
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आईआईटी-एनआईटी एवं ट्रिपलआईटी की जोसा काउंसलिंग पूरी हाेने के साथ अब स्टूडेंट्स आवंटित आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी में एडमिशन के लिए प्रवेश संबंधित प्राेसेस पूरी कर रहे हैं। ऐसे में अब जोसा काउन्सलिंग में जिन स्टूडेंट्स को एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई की सीट आवंटित हुई है। उन्हें सबसे पहले शुक्रवार काे आंशिक एडमिशन फीस जमा करानी ही होगी। अन्यथा उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स को आंशिक एडमिशन फीस जमा करवाने के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे तक का समय दिया है।

स्टूडेंट्स जो एनआईटी सिस्टम से आवंटित कॉलेज से संतुष्ट हैं। उन्हें एनआईटी ट्रिपलआईटी में फाइनल एडमिशन के लिए 16 से 21 नवंबर तक एडमिशन औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। इसके अलावा वे स्टूडेंट्स, जो एनआईटी सिस्टम से आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं और खाली सीटों के लिए करवाई जा रही सीएसएबी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वे आंशिक एडमिशन फीस जमा कर आवंटित सीट सुरक्षित कर सीएसएबी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

उन्हें 16 से 21 नवंबर के बीच आवंटित एनआईटी सिस्टम के कॉलेजों की प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें सीएसएबी काउंसलिंग में किसी कॉलेज का आवंटन नहीं होता है तो उनकी जोसा काउंसलिंग में मिली सीट ही पुनः आवंटित कर दी जाएगी। इससे इन स्टूडेंट्स को सीएसएबी में भाग लेने पर कोई दूसरी सीट न मिलने पर कोई नुकसान नहीं होगा।

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