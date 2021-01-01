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विकास की रपटीली राह:एरोड्रम सर्किल पर बिगड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोज हो रहे हादसे

कोटा2 घंटे पहले
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झालावाड़ रोड पर ट्रैफिक सुधारने के लिए कई अंडरपास और ओवरब्रिज बन रहे हैं। निर्माण कार्य की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी एरोड्रम सर्किल पर हो रही है। यहां बैरिकेडिंग की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है।

यहां से रोज लगभग 20 से 25 हजार वाहन चालक गुजरते हैं। सुबह और शाम के समय तो यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। भारी ट्रैफिक के बीच कई वाहन सवार रॉन्ग साइड से जाते हैं। इससे यहां जाम लगता है। वहीं रोड खराब होने के वजह से दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। बुधवार को दो महिलाएं स्कूटी से गिर पड़ीं। यहां ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बताया कि दिनभर में कई वाहन सवार घायल होते हैं।

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