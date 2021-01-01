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बजट पर मंथन:बजट अपेक्षाओं के अनुरूप, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

कोटा2 दिन पहले
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  • कोटा सीए ब्रांच ने केंद्रीय बजट पर की परिचर्चा

कोटा सीए ब्रांच की ओर से सोमवार को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी होटल में यूनियन बजट-2021 पर परिचर्चा कार्यक्रम किया गया। कोटा सीए ब्रांच की चेयरपर्सन सीए रजनी मित्तल ने कहा कि आम बजट अपेक्षाओं के अनुरूप है। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। रोजगार भी बढ़ेगा। सचिव सीए देवेंद्र कटारिया ने कहा जीएसटी संबंधित संशोधन देखकर लगता है कि ये बजट करदाता व कर सलाहकारों की परेशानी बढ़ाने वाला है।

सीए प्रीतम गोस्वामी ने कहा कि नए उद्यमियों व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के नियमों में ढील सराहनीय है। सीए बद्री विशाल माहेश्वरी ने कहा आयकर जांच, पूछताछ व अपील के क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। सीए योगेश चांडक ने कहा कि सरकार का रुझान इस बजट में ढांचागत सुधार पर है। सीए महेश गुप्ता ने कहा टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। आर्थिक विकास के लिए बजट अच्छा है। सीए कुशल सोनी ने कहा कि जीएसटी ऑडिट की समाप्ति करदाताओं के लिए राहत है।

कंपनी मामलों की वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा नियमों की पालना सख्त होगी। सीए पूनम जैन ने कहा कि अब टैक्स चोरी के मामले पिछले तीन वर्षों के ही खोले जा सकेंगे। जबकि पूर्व में 6 साल तक खोलने का प्रावधान था। यह करदाताओं के लिए राहत की बात है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करना सराहनीय कदम है। इस मौके पर ब्रांच के वाइस चेयरमैन सीए लोकेश माहेश्वरी, सीए आशीष व्यास, सीए विष्णु गर्ग, सीए एस एन गर्ग, सीए निमिषा मेघवानी, सीए निकिता जैन, सीए अरविन्द जैन, सीए कमल गोयल उपस्थित रह।

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