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अहोई अष्टमी आज:सर्वार्थ सिद्धि और रविपुष्य योग में महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी

कोटाएक घंटा पहले
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कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या दाम्पत्य अष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि पर रविवार पुष्य नक्षत्र का संयोग है। महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना और बच्चे के जीवन में सुख-शांति और तरक्की के लिए रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसका कल्याण होता है।

इस दिन डाभ के पार्वती और शिवजी बनाकर उनको स्नान गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करने से पुत्र योग बनता है। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह ही होता है, करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। करवा चौथ में चांद को देखकर व्रत तोड़ा जाता है, लेकिन इसमें चांद की जगह तारों को देखकर व्रत पूरा होता है। अहोई अष्टमी पर इस बार कई शुभ संयोग बने हुए हैं, जो इस दिन की महत्ता को बढ़ा रहे हैं।

शुभकारी और श्रेष्ठ फलदायक है
ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग के साथ है जो कि शुभकारी व श्रेष्ठ फलदायक है।

इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत को खोलती हैं। शाम को स्याहु माता की पूजा की जाती है। आज के दिन चांदी की अहोई बनाकर उसकी पूजा करने का विधान है। अहोई में चांदी के मनके भी डाले जाते हैं और हर व्रत में इनकी एक संख्या बढ़ाते जाते हैं।

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