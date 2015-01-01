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निगम चुनाव:नगर निगम चुनाव में धारीवाल ने 52 वार्डों में किया था रोड शो, 35 में जीते,17 में हारे

कोटा18 मिनट पहले
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  • नदी पार कम, परकोटे से स्टेशन तक ज्यादा चला जादू

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निगम चुनाव में काेटा उत्तर में दाे दिन तथा काेटा दक्षिण में एक दिन कुछ ही इलाकाें में राेड शाे किया। इस दाैरान उन्हाेंने जहां -जहां राेड शाे किया, वहां कांग्रेस प्रत्याशी की क्या स्थिति रही। दैनिक भास्कर ने जब इसका एनालेसिस किया ताे सामने आया कि आधे से ज्यादा वार्डाें में राेड शाे का असर हुआ और कांग्रेस की सीट निकली। काेटा उत्तर में नदीपार क्षेत्र में कम और परकाेटे से लेकर स्टेशन क्षेत्र में ज्यादा असर रहा। वहीं दक्षिण में दादाबाड़ी में कम और विज्ञाननगर और महावीरनगर में ज्यादा असर रहा।

उत्तर नगर निगम का रोड शो 26 व 27 नवंबर को भदाना से प्रारंभ हुआ जो रंगपुर पुलिया भीमगंज मंडी थाना सनफ्लावर रेस्टोरेंट रेलवे अंडर पास होते हुए पुरोहित जी की टापरी बोरखेड़ा से एसपी ऑफिस होते हुए गुमानपुरा में सवेरे वाली मीटिंग में समाप्त हुआ इसी दिन सायंकाल को कुन्हाड़ी पुलिया से बालिता मेन रोड डॉक्टर भंडारी बूंदी रोड नया खेड़ा से थर्मल चौराहा होते हुए टिपटा से कैथूनीपोल पर समाप्त किया।

27 को सुबह कैथूनीपोल से सब्जी मंडी विजय मार्केट घंटाघर बजाज खाना रामपुरा से लाड़पुरा हाई रोड अग्रसेन चौराहा से औद्योगिक क्षेत्र प्रेम नगर में जनसंपर्क किया गया। 28 नवंबर काे दक्षिण निगम क्षेत्र में दादाबाड़ी छाेटे चाैराहे से लेकर महावीरनगर, तलवंउी, विज्ञाननगर व छावनी क्षेत्र में राेड़ शाे किया था।

काेटा उत्तर : 22 वार्डों में मिली जीत

इनमें कांग्रेस जीती : वार्ड 22 गुंजन, वार्ड 23 ललित कुमार, वार्ड 24 हेमलता, वार्ड 25 फैजल, वार्ड 60 चेतना, वार्ड 61 बशीर, वार्ड 62 बद्रीलाल, वार्ड 63 दुष्यंत सिंह, वार्ड 64 निशा, वार्ड 8 राजेंद्र, वार्ड 9 शीतल, वार्ड 10 यूनुस, वार्ड 30 द्रोपदी, वार्ड 51 अनिल सुवालका, वार्ड 2 अनूप कुमार, वार्ड 3 जमना बाई, वार्ड 4 अजय, वार्ड 5 रफीक, वार्ड 34 नसरीन, वार्ड 35 सुनील, 36 अब्दुल, वार्ड 37 कौशल्या जीते।

9 वार्डाें में हारे : वार्ड 21 आशीष, वार्ड 26 कुंदन, वार्ड 59 अजय, वार्ड 28 मंजू, वार्ड 29 मंजू, वार्ड 31 नरेश, वार्ड 49 जितेंद्र, वार्ड 50 मोहन, वार्ड 1 नंदकिशोर मीणा चुनाव हारे।

काेटा दक्षिण : 13 वार्डों में जीते

यहां जीते : वार्ड 13 शमा परविन, वार्ड 75 नवीन यादव, वार्ड 25 प्रेमिल वर्मा, वार्ड 23 आरती शाक्यवाल, वार्ड 43 इसरार माेहम्मद, वार्ड 49 कुलदीप प्रजापति, वार्ड 59 देवेश तिवारी, वार्ड 54 याेगेंद्र सिंह,वार्ड 5 जितेंद्र सिंह, वार्ड 15 पिंकी कुमारी, वार्ड 58 शिवांगिनी साेनी, वार्ड 46 राजीव अग्रवाल, वार्ड 73 संजय विश्वास चुनाव जीत गए।

इन वार्डों में मिली हार - वार्ड 1 दिलीप पाठक, वार्ड 12 दिनेश खटीक, वार्ड 14 रेहाना, वार्ड 61 राजेश बुद्धराजा, वार्ड 71 दुष्यंत कुमार, वार्ड 74 रूपचंद पाेसवाल, वार्ड 57 ईश्वर गंभीर, वार्ड 50 से लक्ष्मी चुनाव हारे।

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