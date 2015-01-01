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सुविधा:उद्योगों को आसानी से मिल सकेगी भूजल उपयोग की एनओसी

कोटा21 मिनट पहले
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उद्योगों में भूजल के उपयोग के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से शीघ्र अनुमति दिलाने के लिए लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिससे स्थानीय उद्यमी भूजल उपयोग के लिए आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओससी) प्राप्त कर सकेंगे।

आदेश के तहत सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी के वे उद्योग जो प्रतिदिन 10 हजार लीटर या उससे कम भूजल का दोहन करते हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल सकेगा। प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि उद्योगों को अब केवल शपथ-पत्र व एमएसएमई का सर्टिफिकेट देना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

पहले उद्योगों को हर वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। इसके लिए बोर्ड में आवेदन के बाद मौका निरीक्षण होता और उसके बाद ही एनओसी जारी होती रही है। बोर्ड के पास सीमित संसाधन होने से यह प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन अब केंद्रीय भूजल बोर्ड ने लघु उद्योग भारती को नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी है।

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