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नामदेव समाज:साेशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए 3 पारियाें में किया परिचय सम्मेलन

कोटा4 घंटे पहले
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  • 150 युवक-युवतियाें ने दिया परिचय

नामदेव समाज का संभागीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन नामदेव आईटीआई भवन में रविवार काे हुआ। यह पहला परिचय सम्मेलन है, जाे काेराेना के बाद पहली बार मंच पर हुआ है। इसमें जहां युवक-युवतियाें ने मंच पर आकर परिचय दिया। यहां 150 युवक-युवतियों ने मंच पर आकर भावी जीवन साथी के बारे में बताया।

काेरोना के चलते कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में परिजनों को रिश्ते तलाशने में कठिनाई हो रही थी। समाज के लाेगाें ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया। नामदेव समाज समाज हितेषी सभा संस्था के सानिध्य में नामदेव नवोदिता महिला मंडल ने कार्यक्रम काे अंजाम तक पहुंचाया।

संस्था अध्यक्षा चंचल बघेरवाल ने बताया कि आयोजन में काेरोना गाइडलाइन के अनुसार ही देशभर से आए प्रतियोगियों ने अभिभावकों के साथ परिचय दिया। इस दाैरान युवतियां बेबाक परिचय देती दिखी। युवकाें ने भी अपनी पंसद बताई। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव राखी गाैतम का सम्मान किया। महामंत्री छाया वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम 3 पारी में किया।

प्रथम भाग में 21 से 30 वर्ष तक के युवा, 18 वर्ष से 29 वर्ष तक की युवतियाें से परिचय करवाया। द्वितीय भाग में 30 साल से उपर के युवा, 29 वर्ष से उपर आयु की युवतियां से परिचय दिलाया। तृतीय भाग में विधवा-विधुर व तलाकशुदा ने अपने रिश्तों को तलाशा। कार्यक्रम में अभिभावक व परिजन बच्चों के लिए रिश्तों के लिए एक मंच पर आगे आए।

इस मौके पर नामदेव समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक गोठरवाल, मिथिलेश गोठरवाल, भीलवाड़ा से महिला मंडल जिलाध्यक्ष मंजू मुल्तानी, नामदेव हितैषी महासभा अध्यक्ष एचएल नामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश बाडीका, महामंत्री हंसराज नामा, कोषाध्यक्ष वाईके बलरिया, युवा संगठन संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र बघेरवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक चिताैड़ा, झालावाड़ जिलाध्यक्ष ओम जेठानियां, बारां जिला अध्यक्ष सत्यनारायण डीडोट, कोटा जिलाध्यक्ष गोविंद नामदेव, बूंदी जिलाध्यक्ष भरत नामा मौजूद रहे।

सम्मान समाेराह भी हुए

  • भारतमाता वृद्ध आश्रम में चर्मण्यवती अरुणोदय संस्था ने वरिष्ठ नागरिकाें का सम्मान किया। इस दाैरान ओम प्रकाश शर्मा, शांति शर्मा, डॉ. लीना शर्मा, दिनेश पेशवानी आदि ने कूलर भी भेंट किया। डॉ. विकास खंडेलिया व उनकी मां की ओर से सत्संग का आयोजन किया गया।
  • मुकंदरा टाइगर रिजर्व में तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर आनंद माेहन का सराहनीय सेवाओं पर हमलोग संस्था वन्यजीव प्रेमियाें ने सम्मान किया।
  • साहित्यकार हलीम आईना काे साहित्यकार समाचार बेल्जियम ने अंतर्राष्ट्रीय सृजनकार सम्मान से नवाजा है।
  • नदीपार क्षेत्र के वार्ड 51 के स्थानीय निवासियों ने वार्ड में स्थित खेलेश्वर धाम सेवा समिति, यूआईटी कॉलोनी एवं संत कबीर पार्क समिति ने पार्षद बनने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद अनिल सुवालका का नागरिक अभिनंदन किया।
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