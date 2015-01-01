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बदलाव:जनशताब्दी, नंदादेवी एक्सप्रेस ट्रेन आज भी नहीं चलेगी

कोटा4 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण शनिवार को 7वें दिन भी दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग अवरुद्ध रहा। स्वर्ण मंदिर मेल, पश्चिम एक्सप्रेस कोटा नहीं आई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन के कारण कोटा-हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी व हजरत निजामुद्दीन- कोटा जनशताब्दी रविवार को भी नहीं चलेगी।

कोटा देहरादून नंदादेवी एक्सप्रेस को भी 8 नवंबर को नहीं चलाई जाएगी। दिल्ली-मुंबई मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मुंबई से अमृतसर, अमृतसर से मुंबई जाने वाला स्वर्ण मंदिर मेल शनिवार को भी कोटा नहीं आया। इन ट्रेनों को परिवर्तित रूप से चलाया गया। इस कारण कोटा से मथुरा, हिंडौन, बयाना, भरतपुर, दिल्ली, अमृतसर के यात्रियों को यात्रा रद्द करनी पड़ी। बांद्रा-अमृतसर, अमृतसर-बांद्रा पश्चिम एक्सप्रेस परिवर्तित रूट से चली। शनिवार को देहरादून-कोटा नंदादेवी एक्सप्रेस कोटा नहीं आई।

परिवर्तित रूट से चलेगी ये ट्रेनें
निजामुद्दीन बांद्रा ट्रेन को मथुरा-बीना नागदा होकर चलाया गया। निजामुद्दीन-मुंबई राजधानी एक्स., निजामुद्दीन-मुंबई स्पेशल ट्रेन, निजामुद्दीन-उदयपुर मेवाड़ एक्स., निजामुद्दीन-इंदौर इंटरसिटी एक्स., अमृतसर-मुंबई स्वर्ण मंदिर मेल, इंदौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्स., उदयपुर-निजामुद्दीन मेवाड़ एक्स., मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्स., मुंबई-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन, मुंबई-अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल, बांद्रा-मुजफ्फरपुर अवध एक्स., अमृतसर-बांद्रा पश्चिम एक्स., ओखा-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन, पुणे-निजामुद्दीन, मुजफ्फरपुर-बांद्रा आवाज एक्स. को परिवर्तित रूट से चलाया गया।

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