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कॅरियर सिटी कोटा:कोटा कोचिंग में दीपावली के बाद शुरू होगी पढ़ाई

कोटा2 घंटे पहले
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  • 16 नवंबर के बाद किसी भी दिन शुरू की जा सकती है कक्षाएंं
  • अब तक 25 हजार से अधिक स्टूडेंट्स आ चुके हैं कोटा

कॅरियर सिटी कोटा में दीपावली के बाद कभी भी क्लासरूम कोचिंग शुरू की जा सकती है। राज्य सरकार ने स्कूल और कोचिंग शुरू करने की संकेत दिए हैं। इसके बाद शहर के कोचिंग संस्थानों में कोविड गाइडलाइन को फाॅलो करने लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनलॉक-5 की गाइड लाइन के तहत यहां कक्षा 9 एवं अधिक के स्टूडेंट्स के लिए डाउट काउंटर्स संचालित करना शुरू कर दिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 में विचार-विमर्श के लिए स्कूल व कोचिंग शुरू करने की अनुमति दे दी थी। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे लिए स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और सुरक्षा पहले है। रिलायबल इंस्टीट्यूट के मैथ्स एचओडी आयुष गोयल ने बताया कि क्लासरूम कोचिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स लगातार फोन कर पूछ रहे हैं कि क्लासेज कब से शुरू होगी। कोटा चंबल हॉस्टल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवम अग्रवाल ने बताया कि कोविड गाइड लाइन के तहत प्रबंध किए जा रहे हैं। हॉस्टल्स में सेनेटाइजेशन, मास्क, आइसोलेशन स्पेस की तैयारी कर रहे हैं। मोशन एजुकेशन के निदेशक नितिन विजय ने बताया कि स्टूडेंट्स के भविष्य और लगातार की जा रही मांग को देखते हुए अब लग रहा है कि क्लासरूम कोचिंग शुरू कर दी जाएगी। हमने तैयारियां शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के लिए हर प्रयास कोटा कोचिंग द्वारा किए जाएंगे।

25 हजार स्टूडेंट्स पहुंचे
क्लासरूम कोचिंग शुरू होने की संभावनाओं के तहत ही स्टूडेंट्स के कोटा आने का क्रम शुरू हो गया है। अनलॉक-5 की गाइड लाइन जारी होने के बाद से अब तक करीब 25 हजार स्टूडेंट्स कोटा आ चुके हैं। वहीं यहां के कोचिंग संस्थानों में एक लाख से अधिक स्टूडेंट्स प्रवेश ले चुके हैं, जो पढ़ाई शुरू होने के इंतजार में हैं। पढ़ाई शुरू होते ही ये स्टूडेंट्स कोटा लौटेंगे।

लॉकडाउन के बावजूद श्रेष्ठ परिणाम

इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में कोविड लॉकडाउन के बावजूद कोटा कोचिंग के परिणाम श्रेष्ठ रहे। नीट में कोटा के स्टूडेंट शोएब ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर आल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की। इसके अलावा टॉप 100 में भी करीब 40 स्टूडेंट्स रहे।

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