पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Kota, Rajasthan,After 9 Months, No Decision On Mercy Examination, Exam Controller Said Have Asked The Government To Conduct The Exam

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय:9 महीने बाद भी मर्सी परीक्षा पर निर्णय नहीं, परीक्षा नियंत्रक बोले- सरकार से परीक्षा कराने को लेकर पूछा है

कोटा33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फोटो-राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
  • करीब 10 हजार विधार्थी, 8 साल में भी पूरी नही कर सके डिग्री

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) के साल 2012 से पहले पासआउट हो चुके विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। करीब 10 हजार विधार्थी किसी न किसी विषय में बैक पेपर होने के कारण 8 साल में भी डिग्री पूरी नहीं कर सके। विद्यार्थियों की याचिका व भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय ने इसी वर्ष फरवरी मार्च में मर्सी एग्जाम आयोजित किया था। मर्सी एग्जाम की कुछ परीक्षा हुई थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षा बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। विद्यार्थियों को चिंता है कि आखिर कब उनके बचे हुए एग्जाम लिए जाएंगे, ताकि वह डिग्री हासिल करके नौकरी और आगे की पढ़ाई कर सकें।

क्या है मर्सी एग्जाम

यदि किसी कारण से कोई विद्यार्थी तय समय मे सभी विषय पास नही कर पाता है तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाता है। यानि 8 साल में डिग्री पूरा करने का समय दिया जाता है। उसमें जो विद्यार्थी डिग्री पूरी नहीं कर पाते हैं उनको यह अतिरिक्त मौका दिया जाता है।

इसके लिए पासआउट विद्यार्थियों के मर्सी एग्जाम आयोजित किया जाता है। मर्सी एग्जाम में विद्यार्थी बचे हुए पेपर की परीक्षा दे सकता है और डिग्री हासिल कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018 में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में साल 2019-20 में मर्सी एग्जाम को पूरा कराने का निर्णय किया गया था। लेकिन साल 2020 खत्म होने वाला है अभी तक मर्सी एग्जाम पूरा नही हुआ है। ये अपने आप में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के निर्णय का उल्लंघन है।

वर्ष 2012 से पहले के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 10 हजार से ज्यादा है। यह ऐसे विद्यार्थी हैं जो मर्सी एग्जाम के लिए पंजीकृत हुए थे। आज यह सभी विद्यार्थी अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। एग्जाम ना होने की वजह से इन्हें अपना भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है।

विद्यार्थी परीक्षा के बारे में जानकारी लेने आरटीयू पहुच रहे है
विद्यार्थी परीक्षा के बारे में जानकारी लेने आरटीयू पहुच रहे है

विद्यार्थियों का दर्द

कई विद्यार्थी ऐसे जिनका सिर्फ एक ही विषय में बैक पेपर है। लेकिन उसकी वजह से अभी तक न तो कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे पा रहे हैं न ही आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं। परीक्षा आयोजित कराने को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बचे हुए एग्जाम नहीं होने की वजह से इन विद्यार्थियों का पूरा साल बर्बाद हो गया ।

सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पांचवे एवं सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहा है। लेकिन मर्सी बैक वालो के जो एग्जाम बाकी रह गए हैं उसके बारे में कोई सूचना जारी नहीं कर रहा। यह चिंता का विषय है। हजारों विद्यार्थी पहले से ही अपने भविष्य में काफी लेट हो चुके हैं। एक-एक दिन का विलम्ब इनके जीवन को और पीछे धकेल रहा है।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र माथुर का कहना है कि बची हुई मर्सी परीक्षा के बारे में विचार चल रहा है। पांचवे एवं सातवें सेमेस्टर (मेन-बैक) की परीक्षा के लिए भी राज्य सरकार से पूछा है। उनके उत्तर के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मर्सी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों में अधिकतर कोटा से बाहर है। इसी वजह निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है। कैसे उनके एग्जाम करवाए जाए, राज्य सरकार से जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे, जल्द ही मर्सी एग्जाम का निर्णय हो जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें