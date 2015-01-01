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शुरुआत:कोटा व्यापार महासंघ ने दीवाली मिलन समाराेह में कोरोना बचाव पोस्टर का विमोचन किया

कोटाएक घंटा पहले
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कोटा व्यापार महासंघ द्वारा दीपावली स्नेह मिलन व अभिनंदन समारोह का आयोजन बूंदी राेड स्थित एक रिसोर्ट पर हुआ। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस अवसर पर कोटा व्यापार महासंघ की 100 से अधिक संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों ने भाग लिया।

महासंघ ने नवनिर्वाचित महापौर राजीव अग्रवाल, उपमहापौर पवन मीणा व सोनू कुरैशी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर कोटा व्यापार महासंघ द्वारा कोरोना काल को देखते हुए बढ़ते कोरोना से निपटने के लिए जनजागृति अभियान में तेजी लाने के लिए 10000 कोरोना बचाव के पोस्टर का विमोचन किया।

कोटा व्यापार महासंघ से संबंधित सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित महापौर उपमहापौर का अभिनंदन किया। महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम शहर के चंहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। कोटा व्यापार महासंघ का सदैव सहयोग निगम को मिलता आ रहा है।

चाहे वह अतिक्रमण का मामला हो, पार्किंग व्यवस्था हो या स्वच्छता का मामला हो, नया बोर्ड व्यापार एवं उद्योग जगत का पूरा सहयोग करेगा। समारोह में कोटा व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन, महासचिव अशोक माहेश्वरी, उपाध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा, सुरेंद्र गोयल विचित्र, अनिमेष जैन, सचिव यश मालवीया, मुकेश भटनागर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन, कार्यकारिणी सदस्य सुनील खरबंदा, विजय गोयल, महेंद्र कांकरिया, हरीश प्रजापति सहित कई पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया।

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