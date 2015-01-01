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ओम बिरला का कोटा दौरा स्थगित:लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी व बेटियां जांच में कोरोना पॉजिटिव, बिरला ने खुद को किया आइसोलेट

कोटा12 मिनट पहले
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लोकसभा स्पीकर ने देशवासियों से कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों और सोशल डिस्टैन्सिंग पालना की अपील की
  • लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी डा. अमिता बिरला एवं दोनों बेटियों के कोविड पाॅजीटिव आने के बाद बिरला ने दीपावली के अवसर पर कोटा का दौरा स्थगित कर दिया है। तबियत खराब होने के बाद डा. अमिता एवं बेटीयों की कोरोना की जांच करवाई गई जिसमें वह पाॅजीटिव पाई गईं। इसके बाद लोकसभा अध्य्क्ष बिरला ने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है।लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीपावली की पूर्वसंध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि इस दिवाली सबका जीवन नई खुशियों से जगमगाए। बिरला ने कहा कि दीपावली हमारे सामाजिक सौहार्द एवं समरसता की अद्भुत संस्कृति का परिचायक त्यौहार है। यह दीप पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज के दिन हम अपने मन से अभिमान, ईष्र्या, द्वेष, वैमनस्य, क्रोध आदि के अंधकार को मिटाकर सत्य, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, कर्तव्य-परायणता और ईमानदारी का दीप जलाएं, इसमें ही दीपावली की सार्थकता है।

‘‘वोकल फॉर लोकल‘‘ पर दिया जोर

उन्होंने इस बार दीपावली को भावपूर्ण ढंग से मनाने, प्रदूषण से बचने, मिट्टी के दीये जलाने और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए खूबसूरत सामानों से अपने घर-आंगन को सजाने की भी अपील की। बिरला ने कहा कि इससे दीपोत्सव का उजियारा हमारे आस-पास सभी घरों में, समाज के सभी वर्गों में फैलेगा और ‘‘वोकल फॉर लोकल‘‘ का आंदोलन और सशक्त होगा। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर सैनिकों तथा विदेश में बसे भारतीयों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दीं। बिरला ने कहा कि एक ओर जहां बहादुर सैनिकों की दृढ़ता के कारण आज देश सुरक्षित है, वहीं विदेश में बसे भारतीय अपने अथक समर्पण तथा सदभावना पूर्ण व्यवहार से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने तथा भारत की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके साथ-साथ बिरला ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी त्योहार की उमंग के बीच भी कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों और सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करें।

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