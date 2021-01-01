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चोरी:थाने से 250 मीटर दूर सुने मकान के ताले टूटे, जेवर सहित डेढ़ लाख का माल ले उड़े चोर

कोटा37 मिनट पहले
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अलमारी में रखे जेवर ,नगदी सहित डेढ़ लाख का माल हुआ चोरी - Dainik Bhaskar
अलमारी में रखे जेवर ,नगदी सहित डेढ़ लाख का माल हुआ चोरी

शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में बीती रात एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोला। अज्ञात चोर ताला तोड़ घर में घुसे। अलमारी में रखे जेवर ,नगदी सहित डेढ़ लाख का माल लेकर फरार हो गए। वारदात के समय पीड़ित अजमेर गया हुआ था। चोरी होने की सूचना उन्हें पड़ोसी से मिली। उसके बाद कोटा पहुंचकर घर का हाल देखा। चोरी की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।पीड़ित ने आरकेपुरम थाना में चोरी की शिकायत दी है।

वारदात के बाद घर में बिखरा पड़ा सामान
वारदात के बाद घर में बिखरा पड़ा सामान

पीड़ित राम सहाय ने बताया कि उनका मकान थाने से 250 मीटर दूरी पर स्थित है। वो तीन दिन पहले काम के सिलसिले से अजमेर गए थे। मकान में कोई नहीं था। पीछे से अज्ञात चोर घर में घुसे। घर की अलमारी में रखे 7-8 आइटम व करीब 3 हजार की नगदी लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि सोने का टीकला, कान के टॉप्स,चांदी की पायजेब सहित करीब डेढ़ लाख रुपये की चोरी हुई। इस इलाके में स्मैकचियों का आतंक है। इलाके में पहले भी चोरी हो चुकी है। उसके बाद भी पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

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