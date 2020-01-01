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परमानेंट करने और सैलरी बढाने की मांग:आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना, 29 जनवरी को जयपुर में प्रदर्शन की दी चेतावनी

कोटा44 मिनट पहले
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कोटा में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी - Dainik Bhaskar
कोटा में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी

परमानेंट करने और सैलरी बढाने की सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और धरना दिया। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राजस्थान आंगनबाडी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष शाहिदा खातून ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाडी कर्मियो को परमानेंट करने का वादा किया था। सरकार बनने के दो साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। आंगनबाडी कर्मियों को काफी कम सैलरी दी जाती है जिससे परिवार चलाना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी 29 जनवरी को जयपुर में बडा प्रदर्शन किया जाएगा।

शाहिदा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के साथ कंघे से कंधा मिलाकर काम किया है। उसके बाद भी कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। उन्होंने मांग की कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो पोषाहार (गेहू, चावल) दिए जा रहे हैं उन्हें बंद कर अन्य पोषाहार की व्यवस्था की जाए। धरने में राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ, बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका ,आशा सहयोगिनी सहित अन्य शामिल हुई।

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