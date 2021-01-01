पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Kota,rajasthan,City Development Trust Team Broke 41 Houses In One And A Half Hours, The Road Was In The Way Of Chambal River Front Project

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोटा में अतिक्रमण तोड़ा:नगर विकास न्यास की टीम ने डेढ़ घंटे में 41 मकान तोड़े, चम्बल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की राह में थे रोड़ा

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
यूआईटी ने नयापुरा इलाके में अतिक्रमण तोड़ा - Dainik Bhaskar
यूआईटी ने नयापुरा इलाके में अतिक्रमण तोड़ा

नगर विकास न्यास (यूआईटी) के अतिक्रमण दस्ते ने चम्बल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की राह में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण को सोमवार को तोड़ा। दोपहर एक बजे न्यास की टीम जाब्ते के साथ नयापुरा पहुंची। नयापुरा पुलिया के नीचे गुजराती बस्ती के 41 मकानों को ध्वस्त किया। न्यास ने बस्ती को लोगों को पहले की राम नगर आवास योजना में पुनर्वास किया था। तब से ये मकान खाली थे। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान डीएसपी ,नयापुरा थानाधिकारी सहित 50 पुलिस के जवान व यूआईटी दस्ते के करीब 40 अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। दस्ते ने जेसीबी की सहायता से डेढ़ घण्टे में अतिक्रमण तोड़ दिया।

अतिक्रमण तोड़ने के दौरान डीएसपी ,नयापुरा थानाधिकारी सहित 50 पुलिस के जवान व यूआईटी दस्ते के करीब 40 अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे
अतिक्रमण तोड़ने के दौरान डीएसपी ,नयापुरा थानाधिकारी सहित 50 पुलिस के जवान व यूआईटी दस्ते के करीब 40 अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे

चम्बल रिवर फ्रंट कोटा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगभग 700 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी के बन रहे घाट का सौन्दर्यीकरण किया जाना है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण का कार्य करते हुए उन्हें हेरिटेज लुक दिया जाना है। यह प्रोजेक्ट गोमती ओर साबरमती नदियों के रिवर फ्रंट से अधिक आकर्षक होगा। नयापुरा पुलिया तक रिवर फ्रंट में करीब 6 किलोमीटर में हेरिटेज लुक के साथ मुगलकालीन गार्डन की तर्ज पर खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इस कारण प्रोजेक्ट की राह में आ रहे लोगों का पुनर्वास कर अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंइस बार नई ट्रेन की घोषणा नहीं, पुराने 'नेशनल रेल प्लान 2030' को ही दोहराया - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser