पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Kota,rajasthan,Father Died Of Heart Disease At The Age Of 43, Started Putting Money In Unlocked Business, Health Of Families With Earning Income

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना काल में वीडियो देख आया विचार:हार्ट की बीमारी से पिता का हुआ था निधन, अनलॉक में तेल की घाणी डाल शुरू किया कारोबार, कमाई के साथ बना रहे परिवारों की सेहत

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
अनलॉक में तेल की घाणी डाल शुरू किया कारोबार, कमाई के साथ बना रहे परिवारों की सेहत - Dainik Bhaskar
अनलॉक में तेल की घाणी डाल शुरू किया कारोबार, कमाई के साथ बना रहे परिवारों की सेहत

श्रीनाथपुरम निवासी चैतन्य प्रसाद नंदवाना 38 साल के पिता का निधन 43 साल की उम्र में हुआ था। चैतन्य का मानना है कि गलत खानपान व मिलावटी तेल खाने से पिता के हार्ट की बीमारी हुई। अनलॉक के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो देखा,तो सेहत के प्रति विचार बदला। अगस्त माह में उन्होंने कोटा में तेल की घाणी खोली। अब 5 माह से कमाई के साथ लोगों को शुद्ध तेल मुहैया करवाकर सेहत के प्रति जागरूक रख रहे है।

चैतन्य ने बताया कि पिता राजेन्द्र प्रसाद का निधन 17 साल पहले हुआ था। उन्हें हार्ट की बीमारी थी। 1994 डॉक्टर ने मूंगफली का तेल खाने से मना किया था। डॉक्टर की सलाह पर रिफाइंड खाना शुरू किया। साल 2004 में उनका निधन हो गया था।

लोगों की आँखों के सामने तेल निकालते है
लोगों की आँखों के सामने तेल निकालते है

वीडियो देख विचार बदला

चैतन्य प्रसाद नंदवाना ,पंचायत समिति सुल्तानपुर में लेखा सहायक के पद पर (अनुबंद) पर नोकरी करते थे। 12 साल नोकरी की। जनवरी 2020 में नोकरी छोड़, खुद का कारोबार करने की सोची ओर रेस्टोरेंट डालने का विचार बनाया। कोरोना महामारी के चलते सब धरा रह गया। घर मे बैठे बैठे सोशल मीडिया पर वीडियो देखते रहते। एक दिन राजीव दीक्षित की वीडियो देखी, यो उनके विचार बदल गए। उन्होंने तेल की घाणी डालने का फैसला किया। अगस्त माह में अस पास के इलाकों में घूमकर तेल की घाणी की जानकारी ली। शुरुवात में पुरानी मशीन मंगवाई,धीरे धीरे मशीन की संख्या बढ़ाई। करीब 5 लाख की लागत से कारोबार शुरू हुआ। आज 250 लीटर तेल रोज निकाल की क्षमता है।

आंखों के सामने निकालते तेल

चैतन्य लोगों की आँखों के सामने तेल निकालते है। उनके पास दो कोल्हू व एक घाणी (स्पेलर) मशीन है।सरसों,तिल्ली,अलसी,मूंगफली व नारियल का तेल का 15 से 20 रुपये किलों का चार्ज लेते है। अब तक 350 लोग जुड़ चुके है। 500 लोगो को जोड़ने का लक्ष्य है। वो कोटा मंडी से माल लेते है एवं लोगो की मांग पर सामने ही तेल निकालते है।उनके काम मे छोटा भाई भी सहयोग करता है।

कमाई 20 हजार प्रतिमाह

शुरू के एक दो महीने उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे परिस्थितिया अनुकूल होती गई। चैतन्य महीने में दो बार मंडी से सीधा माल लाते है। लोगो की मांग पर सामने ही तेल निकालते है। अभी 100 लीटर तेल रोज निकाल रहे है। जिससे 1 लाख रुपये महीने तक टर्न ओवर पहुंचा है। जिसमें 20 प्रतिशत कमाई हो रही है। यानी सारा खर्चा निकालकर 20 हजार रुपये महीना कमा रहे है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2023 के अंत तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रीफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser